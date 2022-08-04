Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
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Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя

Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил, что для восстановления Лисичанска, Северодонецка, Попасной и Рубежного разработают мастер-план по аналогии с Мариуполем. Об этом зампред сообщил в своем telegram-канале.

Хуснуллин отметил, что совместно с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником ознакомился с ходом восстановительных работ и подготовкой к зиме в Лисичанске, Северодонецке, Попасной и Рубежном.


"Сейчас главная задача – помочь организовать компенсационные выплаты жителям разрушенных домов", - подчеркнул зампред правительства РФ.

Он также отметил, что достаточно успешно и динамично продолжаются восстановительные дорожные работы, но поскольку объем достаточно большой, необходима помощь, которая будет оказана.

"Главное, договорились, что аналогично, как и по Мариуполю, подготовим мастер-план по развитию этой агломерации в ближайшее время. Он нужен для того, чтобы можно уже было полномасштабно проводить системную работу не только по восстановлению, но и по развитию", - заключил Хуснуллин.

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По материалам: uposters.ru

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