Замок Максима Галкина разыгрывают в лотерею
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Замок Максима Галкина разыгрывают в лотерею

Замок Максима Галкина разыгрывают в лотерею
Артист Максим Галкин эмигрировал за границу. 46-летний юморист стал жертвой интернет-мошенников. От имени Максима Галкина разыгрывают его имущество, оставшееся в России. Бывший ведущий шоу «Сегодня вечером» переехал с семьей за границу в конце февраля — сначала в Израиль, а затем в Латвию. Артист ведет активную гастрольную деятельность за границей, пока Алла Пугачева и 8-летние Лиза и Гарри находятся в Юрмале. Максим не сможет приехать в Россию в ближайшее время. Ему грозит уголовное наказание по делу о распространении фейков о российской армии.
Ситуацией воспользовались злоумышленники. Мошенники разместили на своей страничке в соцсетях видео с мужем Аллы Пугачевой. Максим Галкин в белой футболке прогуливался по парку Юрмалы. Ролик сопровождался музыкой из шлягера певицы «Звездное лето». Авторы видео также наложили трансляцию текста. «Я не планирую возвращаться в Россию, чтобы затем сидеть в тюрьме. Поэтому всё, что у меня из денежных средств осталось там, я подарю вам», — указано в сообщении от имени Галкина. Пользователям предложили принять участие в денежном розыгрыше. Для этого необходимо перейти на сайт и выбрать одно из трех изображений. В одном из них якобы находится приз. Организаторы дают участникам три попытки. Мошенники утверждают, что некоторые пользователи уже получили награду в размере от 50 до 150 долларов, сообщает портал «Prozvezd». У Галкина внушительное состояние. Он считается одним из самых успешных эмигрантов. Артист провел гастрольный тур в Израиле и выступил в Турции. Известно, что за свой концерт звездный отец получает до 6 миллионов рублей.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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