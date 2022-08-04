Заносчивая транжира или жертва травли? Слухи о Меган Маркл, которые вполне могут быть правдой

Имя Меган Маркл вот уже шесть лет не сходит с передовиц всех мировых изданий. За это время родилось немало слухов и мифов, разобраться в которых очень сложно. Иногда эти гипотезы, связанные с именем герцогини выглядят максимально нереалистично, но на поверку оказываются близкими к реальности.

Меган Маркл — фигура противоречивая. Бывшая актриса, в один миг ставшая членом британской королевской семьи. Женщина, поссорившая мужа со всеми родственниками. Ярый борец за равенство, в чью искренность не верит даже лояльная аудитория. Это все о Меган.

4 августа герцогине Сассекской исполняется 41 год. К этому важному рубежу Маркл подошла в статусе одной из самых обсуждаемых персон мира. «СтарХит» решил вспомнить самые острые слухи, касающиеся Меган. Мы постараемся разобраться, где же в биографии супруги принца скрыта правда, а где — откровенная ложь.

Миф 1. Меган не знала о высоком происхождении Гарри до свадьбы

До встречи с Гарри Меган Маркл была актрисой средней руки. Да, она играла одну из ведущих ролей в сериале «Форс-мажоры», но о какой-то баснословной популярности речи не шло. Широкой общественности имя будущей герцогини стало известно осенью 2016 года, когда слухи о новой любви принца разлетелись по миру.

Вскоре Маркл начала раздавать противоречивые интервью. В них она рассказывала, что даже не догадывалась о принадлежности Гарри к королевской семье Великобритании. Мол, в США английских монархов никто не знает в лицо, а их популярность находится на низком уровне. Аналогичную историю Меган рассказала и в интервью Опре Уинфри.

Вот только поклонники быстро распознали в словах Маркл ложь. Так, в своем блоге The Tig, который актриса активно вела в начале 2010-х, она неоднократно писала и про Уильяма, и про герцогиню Кэтрин. Так, Меган восхищалась свадьбой парочки. «Мне кажется, что взрослые женщины часто возвращаются в свои детские фантазии о том, чтобы быть принцессой. Посмотрите, как активно весь мир обсуждает свадьбу герцогини Кэтрин! И эти диалоги вряд ли закончатся, всем это интересно», — делилась Маркл.

В 2019-м с заявлением выступила и бывшая подруга Меган, телеведущая Лиззи Канди. Она рассказала, что после развода с первым супругом Маркл мечтала познакомиться с обеспеченным британцем и даже просила приятельницу подыскать ей ухажера. Актриса часто приезжала в Лондон по рабочим вопросам и вряд ли во время этих командировок от ее взгляда ускользнуло всеобщее помешательство на королевской семье.

Миф 2. Меган одержима роскошью

Претензии к Маркл из-за расточительности возникли еще до свадьбы с Гарри. Инсайдеры утверждали, что герцогиня обожает дорогие вещи, тратя на обновки баснословные суммы. Во время первой беременности ее одержимость шопингом превзошла все мыслимые масштабы: за девять месяцев супруга Гарри потратила около 650 тысяч долларов на обновки. Все это привело к тому, что британские подданные возмутились и потребовали скандальную парочку сократить расходы.

В недавней книге Revenge известный журналист-расследователь Том Бауэр привел слова нескольких свидетелей, сотрудничавших с Маркл в разные годы. Все они отмечали, что герцогиня привыкла к роскоши и не намерена отказываться от дорогих вещей и люксовых апартаментов. Так, с самого начала отношений с Гарри Меган требовала к себе особенного отношения, настаивая, чтобы ей оплачивали перелеты на частных бортах и номера в пятизвездочных отелях.

После отказа от королевских полномочий «аппетиты» герцогини не уменьшились. В США супруги приобрели роскошный особняк, несколько автомобилей и наняли штат прислуги. Какое-то время все их капризы продолжал финансировать отец Гарри, принц Чарльз, и лишь с 2021 года влюбленные начали полностью обеспечивать себя. Сейчас, судя по слухам, их финансовое положение далеко от идеала.

Миф 3. Меган ленива и ненавидит работать

В интервью Маркл обожает рассказывать о том, с каким трудом она добивалась успеха в актерстве. И действительно, путь к главным ролям и рекламным контрактам оказался тернистыми. В юности Меган не могла похвастаться связями в Голливуде, но ей все равно удалось добиться определенных достижений в творчестве.

А вот с нынешними карьерными успехами дела обстоят сложнее. В последние годы за Маркл закрепилось амплуа ленивой особы, не желающей работать даже за огромные деньги. Такая репутация — результат серии громких скандалов. Первый из них случился с платформой Spotify. Меган и Гарри заключили эксклюзивный контракт с сервисом на выпуск подкастов, за что им заплатили 25 миллионов долларов. Вот только поклонники получили лишь один короткий эпизод, после которого наступило долгое затишье.

В итоге Spotify пришлось нанимать новых продюсеров, задача которых состоит в том, чтобы простимулировать супружескую чету начать работать. Сами же Меган и Гарри утверждали, что отсутствие контента — не результат их наплевательского отношения к контракту. Просто герцоги были недовольны остальным контентом Spotify, из-за чего у них возникли сомнения в рациональности дальнейшего сотрудничества.

Аналогичная ситуация произошла и с Netflix. Детали эксклюзивного контракта со стримингом не разглашаются, но, по слухам, Меган и Гарри получили около 160 миллионов долларов. За эти деньги платформа должна была получить несколько художественных и документальных фильмов с супружеской парой в продюсерах, но в итоге ни один проект так и не вышел.

Сейчас фанаты не совсем понимают, чем же занимаются Меган и Гарри. Да, у влюбленных есть благотворительный фонд, периодически они выходят в свет и дают интервью. Однако вряд ли это можно назвать полноценной рабочей деятельностью.

Миф 4. Члены королевской семьи сразу же возненавидели Меган

Сейчас Меган завуалированно распространяет этот миф почти во всех свои интервью. Так, Опре Уинфри бывшая актриса рассказывала о регулярной травле, не называя при этом конкретных имен родственников мужа, обижавших ее. Ранее Маркл намекала, что даже слуги во дворце смотрели на нее с пренебрежением из-за цвета кожи. На фоне всего этого бегство из Великобритании кажется логичным и оправданным шагом.

Вот только английские журналисты и биографы придерживаются совершенно иной точки зрения. По их мнению, изначально почти все члены королевской семьи отнеслись к Меган нейтрально. Да, родственники Гарри наверняка не были в восторге от его пассии, но и открыто выражать негатив не спешили. Однако, по словам инсайдеров, Маркл своим поведением настроила против себя почти всех близких мужа.

На это фоне показательной кажется история с Кейт Миддлтон. По словам уже упомянутого выше Тома Бауэра, изначально герцогиня Кембриджская сблизилась с Маркл. Она помогала ей советами и старалась быть дружелюбной. Однако со временем стало очевидно, что дружба между герцогинями невозможна. Первый серьезный конфликт случился перед свадьбой Меган и Гарри. Тогда бывшая актриса заставляла Кейт нарушить королевский протокол, отправив дочь на церемонию без колготок. Из-за постоянных споров Миддлтон даже расплакалась. Что интересно, в последующих интервью Меган утверждала, что это Кейт довела ее до слез.

Так или иначе, со временем женщины отдалились друг от друга. При этом Кейт никогда не позволяла себе негативных высказываний в адрес Маркл. А вот Меган наоборот рассказывала, что Миддлтон не поддержала ее в период адаптации во дворце и вообще вела себя высокомерно.

В июне лед в отношениях Меган с членами королевской семье немного тронулся: вместе с мужем герцогиня приехала в Лондон на празднование 70-летия правления Елизаветы II. Герцоги Сассекские несколько раз появились на публике, но вели себя крайне сдержанно. По словам инсайдеров, родственники Гарри не в восторге от поведения Маркл, но все равно мирятся с ее выходками ради семейного благополучия. Так что вряд ли речь идет о спланированной «меганненавистнической» кампании и травле.

Миф 5. Меган грезит о политической карьере

Можно долго спорить о том, насколько корыстна и искренна Меган Маркл, но одно уже давно очевидно — герцогиня крайне амбициозна. Она и сама и это не слишком-то скрывает. После того, как герцоги Сассекские отказались от королевских полномочий, поклонники считали, что Маркл реализует свои амбиции благодаря возвращению в кино. Однако теперь очевидно, что планы брюнетки куда более масштабные.

Дело в том, что Маркл все чаще и чаще упоминает в интервью об интересе к политике. Сначала Меган лоббировала поправки в закон о декретных выплатах, а после и вовсе начала копировать образы Мишель Обамы. Во время саммита Dealbook Online она однозначно дала понять, чтобы собирается развивать карьеру именно в политическом направлении.

«В семье моего мужа есть правило не принимать никакого участия в политике, но это не для меня. Я горю политическими идеями», — подчеркнула Меган.

Реализовывать свои амбиции артистка намерена в США, где они с мужем и живут последние пару лет. Придерживаясь демократических взглядов Меган наверняка метит на крупные посты, но хейтеры пока настроены скептически. По их мнению, скандалньая репутация не позволит Маркл высоко подняться по карьерной лестнице. С другой стороны, Дональда Трампа это не остановило.

Несмотря на все мифы и слухи, окружающие Маркл, фанатов у нее все еще достаточно. Многие из них готовы до хрипоты оправдывать герцогиню Сассекскую. Ну, а хейтерам Меган следует смириться с тем, что эта женщина на передовицах всех газет надолго. Судя по амбициям и светской активности, упускать свой звездный час, пусть и добытый с помощью замужества, бывшая актриса не намерена.