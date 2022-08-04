Заработок Лаймы Вайкуле в России

После начала спецоперации на территории Украины многие знаменитости, которые долгое время жили и работали в России, покинули пределы страны. К ним относится и Лайма Вайкуле. Причем до недавнего времени она не высказывала свою политическую позицию, а все это время продолжала зарабатывать в России.

Напомним, что Лайма Вайкуле настроила против себя россиян одной выходкой на недавнем выступлении. Певица вышла с украинским флагом на сцену во время концерта в городе Паланг, чем и высказала свою политическую позицию. Как уверяет публика, она не просто пела песни, а устроила «дикие пляски» с флагом наперевес. Конечно, многие посчитали такое поведение "предательским".

Впрочем, некоторые коллеги не были удивлены подобному поведению. Так, Михаил Шахназаров отметил, что певица давно воспринимает Россию только как место для заработка. Ни о какой любви к российской публике речи идти не может.





«Иллюстрация к песне "Я вышла на Пикадилли"», - говорит мужчина. - «Впрочем, вовсе и не удивлен. И для нее Россия была прилавком».

Пользователи тоже высказывают свое мнение относительно выходки Лаймы, многие очень недовольны подобным отношением и оставляют негативные комментарии:

«Сидела же тихонько. По старости мозги видно усыхают и забывают, кто им имя дал!», «Форменное предательство. Запретить приезжать в Россию!», «А деньги то тут зарабатывает, предательница», «Забыла чей хлебушек жрала?».





При этом СМИ заверяют, что артистка продолжает «поднимать» большие деньги. В нашей стране продолжает свою деятельность кампания «LaimaLux», которая специализируется на продаже салонной мебели, оборудования и аксессуаров, профессиональной косметики для волос. К слову, «LaimaLux» была основана Лаймой и бизнесменом Ширазом Мамедовым почти 30 лет назад. Представительства кампании открыты в Латвии и Литве, а также в 6 городах России, включая Санкт-Петербург и Москву. По-видимому, заработок очень хороший, а потому Вайкуле от него отказываться не собирается.

Напомним, что многие россияне посочувствовали и поддержали Лайму Вайкуле, когда прошел слух о рецидиве рака. Поклонники желали артистке скорейшего выздоровления и искренне волновались за ее самочувствие и состояние. Недавняя же выходка вызвала у россиян неоднозначную реакцию.