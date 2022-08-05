10 сцен из фильмов, которые были вырезаны, и мы можем оценить их возможную крутость лишь по закадровым снимкам

Сцены снимаются и сцены нещадно удаляются из финальной версии фильмов. Такова воля создателей, на то у них были свои причины, нам же остаётся, если уж так интересно, искать вырезанные сцены в интернете. Однако, как ни странно, не все они туда попали.

Сегодня мы рассмотрим те сцены, которые оказались в сети лишь в виде кадров или даже закадровых снимков. Как бы они выглядели в картинах, откуда они были вырезаны, вам придётся представлять самим. Кое-какие фрагменты могли как следует изменить сюжет, а другие просто смотрелись бы круто и неожиданно.

Взгляните и попробуйте мысленно вписать их в фильмы.

Как должны были выглядеть невидимые монстры из фильма «Птичий короб» (2017)

Для фильма была снята сцена, в которой Джек Торранс бродит по дому и натыкается на таинственный альбом с газетными вырезками, повествующими о тёмном прошлом отеля «Оверлук». Естественно, Джеку он понравился. Альбом фигурировал во многих вырезанных сценах и даже появлялся на заднем плане в финальной версии фильма, но без пояснений, поэтому мало кто обратил на него внимание.

Кстати, самый последний кадр фильма изначально задумывался, как медленное движение камеры к открытому альбому, где можно было увидеть Джека на старом фото. После того, как альбом был практически убран из финальной версии фильма, эта идея сменилась снимком в рамке на стене.

Сцены с альбомом сохранились лишь в виде полароидных снимков.

Пришелец у кровати матери в фильме «Инопланетянин» (1982)

Именно этим изначально должна была закончиться легендарная чёрная комедия Стэнли Кубрика. Но режиссёр вырезал этот кусок (не торта) из финальной версии фильма после предварительного показа:

Я решил, что это фарс, который не соответствует сатирическому тону остальной части фильма.

Секс-кукла Макриди из «Нечто» (1982)

Что Джой, по сюжету искусственная голографическая программа, делала в баре и с кем разговаривала — неизвестно. Зато именно на этих кадрах Ана де Армас продемонстрировала свою готовность сыграть Мэрилин Монро, если ей подвернётся такая возможность.

И подвернулась! Фильм «Блондинка» скоро выйдет, а пока в сети появился тизер, и сцены из него сравнили с реальными фото Монро. Посмотрите и оцените, получилось ли у Аны де Армас стать удачной копией Мэрилин.