15 поразительных рекламных щитов, которые продуманы до мельчайших деталей и не могут не привлечь внимание
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15 поразительных рекламных щитов, которые продуманы до мельчайших деталей и не могут не привлечь внимание

15 поразительных рекламных щитов, которые продуманы до мельчайших деталей и не могут не привлечь внимание

Как часто вы обращаете внимание на билборды, которые могут быть прямо у вас перед носом? Не особо часто, потому что вы знаете, что увидите там обычный плакат с новостью о скидках или выходе какого-то нового фильма. Но временами рекламщики делают всё, чтобы рекламный щит не остался незамеченным, и вкладывают в него не щепотку, а целую охапку креатива. Подсветка, 3D-эффекты, объёмные картины, выходящие за рамки положенного им пространства — всё что угодно, чтобы захватить ваше внимание! Стоит сказать, выходит у них это очень хорошо. Взгляните сами!

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Силач Люк Кейдж

Люк Кейдж — персонаж из комиксов издательства Marvel, который может похвастаться своей физической силой. Суперспособность героя показана даже слишком наглядно.

В самое яблочко!

Шинная компания, которая выступала одним из спонсоров Олимпийских игр, показала это на своих билбордах.

Будь не таким, как все!

Рекламный щит военно-морского музея Альберты

Ну как, прошли бы или проехали мимо такого рекламного щита? Навряд ли. По крайне мере, точно взглянули бы на этот шедевр рекламщиков хоть разок.

А вообще, реклама своего продукта — великое дело, и об этом хорошо знают некоторые производители. Поэтому они не упускают шанса, чтобы привлечь потенциальных покупателей неординарной и яркой рекламой. И про это у нас есть даже отдельные посты, вот один из них.

# Интересное
По материалам: twizz

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