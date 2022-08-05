15 работ свадебного визажиста из Косово, превращающего красавиц-невест в настоящих цариц

Огромное количество девушек мечтает о красивой свадьбе. Ну и конечно же, о том, что в роли невесты она, та самая мечтательница, будет выглядеть просто ослепительно. Вот как раз за ослепительностью вам нужно обращаться к профессиональному визажисту из Косово Арберу Бытыки. Он обладает каким-то магическим волшебством, превращая и без того красивых девушек просто в сказочных существ! Да вы только сами взгляните на некоторые работы художника!

Какой потрясающий образ

Сочный акцент всегда выигрывает

Очень стильный образ

Нежная и очаровательная невеста

Разве она не выглядит потрясающе?

Работы Арбера просто безупречны и каждая обратившаяся к нему невеста может быть уверена, что на своём празднике она будет ослепительно красива!

Серьёзная и нежная

Стала немного похожа на Джессику Альбу, не находите?

Прекрасная и задорная

Настоящая королева!

Очень элегантный образ

Свадьба — это всегда очень эмоциональный день. Еще более трогательным его делают эмоции самых близких и любимых людей.

Трансформация невесты

Пронзительный взгляд

Стопроцентный свадебный гламур

Нюдовый оттенок помады добавляет нежности образу

Ещё одна гламурная невеста

Мы уже как-то писали про Арберу. Вот тут вы можете посмотреть на его более ранние работы.