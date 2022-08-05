15 работ свадебного визажиста из Косово, превращающего красавиц-невест в настоящих цариц
Огромное количество девушек мечтает о красивой свадьбе. Ну и конечно же, о том, что в роли невесты она, та самая мечтательница, будет выглядеть просто ослепительно. Вот как раз за ослепительностью вам нужно обращаться к профессиональному визажисту из Косово Арберу Бытыки. Он обладает каким-то магическим волшебством, превращая и без того красивых девушек просто в сказочных существ! Да вы только сами взгляните на некоторые работы художника!
Какой потрясающий образ
Сочный акцент всегда выигрывает
Очень стильный образ
Нежная и очаровательная невеста
Разве она не выглядит потрясающе?
Работы Арбера просто безупречны и каждая обратившаяся к нему невеста может быть уверена, что на своём празднике она будет ослепительно красива!
Серьёзная и нежная
Стала немного похожа на Джессику Альбу, не находите?
Прекрасная и задорная
Настоящая королева!
Очень элегантный образ
Свадьба — это всегда очень эмоциональный день. Еще более трогательным его делают эмоции самых близких и любимых людей.
Трансформация невесты
Пронзительный взгляд
Стопроцентный свадебный гламур
Нюдовый оттенок помады добавляет нежности образу
Ещё одна гламурная невеста
Мы уже как-то писали про Арберу. Вот тут вы можете посмотреть на его более ранние работы.