16 фотографий потрясающих винтовых лестниц, чья красота может вскружить голову кому угодно

Архитектура умеет удивлять людей, и мы в этом не раз убеждались, делая подборки фантастических сооружений, где инженеры не побоялись воплотить все свои необычные задумки в реальность. Лестницы не остались в стороне и тоже знают толк в том, как вскружить людям головы своей красотой, особенно если они спиральные. Вся прелесть винтовых лестниц заключается в том, что их форма, дизайн, а иногда и количество ступенек создают ощущения, будто у них нет ни конца ни края. В сегодняшней подборке мы хотим показать вам несколько таких лестниц, чья бесконечная красота поразит вас до глубины души!

Чем выше, тем вид сверху становится более завораживающим

Невероятная деревянная винтовая лестница в Гамбурге, Германия

Лестница в отеле Abyss

Иногда хватает только одного взгляда на эти бесконечные спирали, уходящие в бездну, чтобы ваша голова закружилась.

Винтовая лестница, Sprinkenhof, Gerson’s & Höger, Гамбург, Германия

Галерея Ньюпорт-стрит, Лондон

Галерея Ньюпорт-Стрит была спроектирована Карузо Сент-Джоном для Дэмьена Херста, который очень хотел поделиться своей коллекцией произведений искусств с другими людьми. В 2016 году галерея была признана лучшим зданием Великобритании.

Лестница, которую можно встретить в Праге

Спиральная лестница в виде буквы «S»

Спиральная лестница удивительной формы, Великобритания

Винтовая лестница в стиле модерн, Национальный музей, Париж

Магическая спиральная лестница, Лондон, Великобритания

Сан-Франциско, Калифорния, США

Спиральная лестница с синим ковром, по которому плывут рыбки

Если и падать, то получается только против течения.

Замок Леднице, Чехия

Многие туристы остаются под впечатлением от перил, узоры на которых вырезаны очень детально и необыкновенно красиво.

Глазго, Шотландия

Невероятная винтовая лестница, ведущая к вершине башни здания Glasgow Herald, в настоящее время маяка, центра архитектуры и дизайна Глазго.

Манхэттен, Нью-Йорк, США

Лестница в высоту 6-этажного дома.

Тюльпановая лестница, Королевский дом, Гринвич, Лондон

Эта чудесная лестница с коваными тюльпанами на перилах была первой винтовой лестницей без опоры, построенной в Англии. Все ступени закреплены в стене и опираются друг на друга.