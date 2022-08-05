16-летний Ваня Дмитриенко о домогательствах фанаток: «Тянулись поцеловать в губы взрослые женщины»

Автор хита «Венера-Юпитер» наслаждается популярностью. В свои 16 лет он уже кумир для толпы поклонниц. Правда, не всегда звездная жизнь приносит артисту удовольствие.

Ваня Дмитриенко принял участие в шоу Стаса Ярушина. Актер спросил у юного музыканта, сталкивался ли он с неадекватным поведением фанаток. Звезда «Универа» поделился сначала своим печальным опытом.

«Когда я играл в КВН, у меня в подъездах писали «Я тебя люблю, хочу от тебя детей…» Мне под дверь бросали иголки, которые якобы связаны с магией. У меня было несколько сумасшедших фанаток. Они вычисляли, где я живу…. Случалось на гастролях показывали фотографию детей со словами: «Это ваш ребенок!» — вспоминал актер.

«У меня такое было, кстати, — подхватил Дмитриенко. — Бывало такое, что с меня пытались штаны снять во время фотосета, рвали вещи. Бывало, что тянулись поцеловать в губы взрослые женщины».

Впрочем, 16-летний исполнитель не держит на поклонниц обиды. «Но в чем сумасшествие? Это же отрыв! Нет, я не считаю это нормальным. Стоишь фоткаешься, а у них полетела торпеда», — негодовал артист.

Напомним, что у Дмитриенко есть избранница — блогерша Саша Айс. Звезда признается: он невероятно влюблен в нее. Нежные чувства помогают Ване создавать трогательные композиции.

«Это порождает музыку. Невероятное ощущение внутри. Тяжело объяснить… Я так сильно влюбился впервые. Это круто, хотя моментами понимаешь, что вы чертовски разные люди. Но это и держит. Ты понимаешь, что этот человек у тебя один. Если любишь, надо ценить. Не всем дана любовь. Есть люди, которые за всю жизнь не испытывали никаких сильных чувств. Это очень грустно», — откровенничал певец в YouTube-шоу МУЗLOFT.