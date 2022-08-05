16 забавных случаев, когда кто-то ворвался в кадр и безнадёжно испортил фото, но стало только лучше

Возможность фотографировать что угодно и где угодно позволяет нам запечатлеть буквально любое мгновение, которое хочется запомнить. Однако не всё бывает так просто. Ведь если рядом присутствует кто-то ещё, он легко может ворваться в кадр и придать ему совсем другое настроение. Мы собрали для вас случаи, когда снимки были испорчены, но от этого стали только смешнее.

Лицо официанта

У каждого есть такой друг

Коротко о походе в зоопарк

Когда твой безумный друг испортил отличное фото

Задний фон всегда круче

Когда казалось, что поймать двух псов на фото невозможно, но они сделали всё сами.

Главное — улыбаться

Летающий кот

Неловко испортил свадебное фото своего отца

Кстати, у нас есть целая подборка неудачных фотографий из семейных архивов, которые останутся забавными воспоминаниями.

Сумасшедший парень ворвался в нашу фотографию

Не цветочки надо фоткать, а меня!

Спящий принц и любитель испортить фото

Кот в шоке

Пыталась показать, как зацвёл олеандр, но в кадр ворвалась соседская собака

Привет!

Это выражение лица

Лошадиная улыбка

А здесь вы можете найти подборку фотографий, на которые стоит посмотреть дважды, чтобы понять, что именно на них запечатлено.