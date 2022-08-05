16 забавных случаев, когда кто-то ворвался в кадр и безнадёжно испортил фото, но стало только лучше
Возможность фотографировать что угодно и где угодно позволяет нам запечатлеть буквально любое мгновение, которое хочется запомнить. Однако не всё бывает так просто. Ведь если рядом присутствует кто-то ещё, он легко может ворваться в кадр и придать ему совсем другое настроение. Мы собрали для вас случаи, когда снимки были испорчены, но от этого стали только смешнее.
Лицо официанта
У каждого есть такой друг
Коротко о походе в зоопарк
Когда твой безумный друг испортил отличное фото
Задний фон всегда круче
Когда казалось, что поймать двух псов на фото невозможно, но они сделали всё сами.
Главное — улыбаться
Летающий кот
Неловко испортил свадебное фото своего отца
Кстати, у нас есть целая подборка неудачных фотографий из семейных архивов, которые останутся забавными воспоминаниями.
Сумасшедший парень ворвался в нашу фотографию
Не цветочки надо фоткать, а меня!
Спящий принц и любитель испортить фото
Кот в шоке
Пыталась показать, как зацвёл олеандр, но в кадр ворвалась соседская собака
Привет!
Это выражение лица
Лошадиная улыбка
А здесь вы можете найти подборку фотографий, на которые стоит посмотреть дважды, чтобы понять, что именно на них запечатлено.