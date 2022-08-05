17 самых странных и необычных летательных аппаратов, которые когда-либо поднимались в воздух

Безумные конструкторские решения делают окружающий мир необыкновенным и запоминающимся. Инженеры создают удивительные устройства, встретить которые можно почти в любой стране мира. Креатив создателей коснулся не только архитектуры, элементов быта и автомобилей, но и летательных аппаратов. Некоторые из них выглядят настолько футуристично, что кажется, будто их придумали ради съёмок очередной голливудской картины о далеком будущем. Другие же обладают настолько нелепым дизайном, что попросту вызывают смех.

Caproni 60, экспериментальная летающая лодка-авиалайнер

Чудо-машина совершила всего два непродолжительных полета. 2 марта 1921 года пилот разогнал самолет до 80 километров в час и смог оторваться от воды. Второй и, к сожалению, последний полёт был совершён через два дня. Самолёт взлетал на скорости 100 километров в час, но вскоре машина утратила подъёмную силу и рухнула в воды. Пилот не пострадал.

Stipa-Caproni — итальянский экспериментальный самолёт

Самолёт-бочка был разработан в 1932 году. Он отлично набирал высоту, был тих и устойчив в полёте. Однако большое лобовое сопротивление перечёркивало все достоинства конструкции.

Nemeth Parasol — самолёт с идеально круглым крылом

Необычный моноплан был построен студентами университета города Майами в 1934 году.

Vought V-173 — «летающий блинчик»

Летательный аппарат вертикального взлёта и посадки с «круглым крылом». Первый полёт был осуществлен в 1942. Всего было проведено около 190 вылетов.

Airbus A300-600ST «Белуга»

«Белуга» — это широкофюзеляжный реактивный грузовой самолёт, предназначенный для перевозки крупногабаритный грузов. При полной загрузке, которая составляет 47 тонн, дальность его полёта составляет около 1700 километров (при развиваемой скорости около 750 километров в час). При половинной загрузке дальность полёта увеличивается почти до 5000 километров.

Аэроцикл HZ-1

Первый образец летательного аппарата HZ-1 поднялся в небо в 1955 году. Конструкция имела множество недостатков и была опасна, поэтому было решение заморозить проект.

Avro Canada VZ-9 Avrocar — летающий диск

Нет, это не летающая тарелка. Данная разработка представляет собой летательный аппарат дискообразной формы c вертикальными взлётом-посадкой. Он был придуман в рамках секретной американской военной программы в 1959 году.

Snecma C-450 — самолёт, похожий на ракету

Экспериментальный самолёт вертикального взлёта и посадки с кольцевым крылом, разработанный Францией. Первый полёт был проведён в 1958 году. После ряда неудачных испытаний проект был закрыт.

Scaled Composites Model 281 Proteus

Высотный дальнемагистральный самолёт с тандемным крылом. Был разработан для исследования перспективы использования самолётов в качестве телекоммуникационных станций.

McDonnell XF-85 Goblin — реактивный самолёт

Экраноплан «Лунь» или «Каспийский монстр»

Первый полёт «Лунь» совершил в 1985 году. Габариты машины просто потрясают воображение: размах крыла — 44 метра, длина — 73,8 метров, а взлетная масса — 380 тонн.

X-13 Vertijet умел взлетать «с хвоста»

Экспериментальный самолёт был собран в 1950-х годах для ВВС США.

Northrop XB-35 сделан по концепции «летающее крыло»

The Dornier Do 31 — Пиноккио в мире самолётов

Экспериментальный реактивный транспортный самолёт был построен в 1967 году по заказу ФРГ.

M2-F1 или «летающая ванна»

Первый полёт с использованием необычного самолёта-буксировщика состоялся в 1963 году. Своё название аппарат получил за счёт странной формы, напоминавшей ванну.

Northrop XP-79 имел условное прозвище «летающий таран»

Пилоту приходилось управлять самолётом, лежа в кабине. Наверняка это были незабываемые полёты! Первый вылет необычного аппарата был в 1944 году.

Lockheed Martin X-59 QueSST

Новый американский экспериментальный сверхзвуковой самолёт, способный развивать скорость до 1510 километров в час. Предназначен для оценки приемлемости сверхзвукового пассажирского транспорта.

Здесь вы можете посмотреть, как в прошлом выглядели автомобили известных марок.