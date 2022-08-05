17 случаев, когда люди решили, что у них девять жизней, и совершенно проигнорировали технику безопасности
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17 случаев, когда люди решили, что у них девять жизней, и совершенно проигнорировали технику безопасности

17 случаев, когда люди решили, что у них девять жизней, и совершенно проигнорировали технику безопасности

У людей бывают разные девизы по жизни, кредо и установки. И есть ощущение, что девиз некоторых — это «слабоумие и отвага». Эти ребята отличаются изобретательностью в решении своих проблем, однако техника безопасности для них — абсолютно пустой звук. Они балансируют на шатких лестницах, режут что-то так, будто у них есть запасной комплект пальцев, и совершенно не задумываются, зачем нужны запасные выходы. Мы собрали для вас подборку таких ситуаций.

Незабываемое ощущение, когда едешь за ним

И постоянно представляешь, как эти поддоны падают и рассыпаются.

Главное, что лестницы закреплены

Мой папа установил лестницу

Всё держится

Этот задний выход из продуктового магазина

Когда хочешь выйти и спотыкаешься о трубы.

Ну, хотя бы это будет мягкая посадка

Техника безопасности переоценена

Многослойная конструкция

Скажи пожарным, чтобы принесли бензопилу…

Деревья вообще способны поглощать всё, что попадается у них на пути. Об этом у нас есть подборка.

Коллега моего папы проверяет свой телефон на новых лестницах, которые они построили

Если что-то пойдёт не так, пальцев не жалко

Практически цирковой номер

Установка кондиционера на 28 этаже

Искусство баланса

Немного бесстрашия

Главное — знать своё дело

Ныряльщик

А здесь вы можете найти подборку изобретений доморощенных инженеров, чьи очумелые ручки могут решить любые проблемы.

# Интересное
По материалам: twizz

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