17 случаев, когда люди решили, что у них девять жизней, и совершенно проигнорировали технику безопасности
У людей бывают разные девизы по жизни, кредо и установки. И есть ощущение, что девиз некоторых — это «слабоумие и отвага». Эти ребята отличаются изобретательностью в решении своих проблем, однако техника безопасности для них — абсолютно пустой звук. Они балансируют на шатких лестницах, режут что-то так, будто у них есть запасной комплект пальцев, и совершенно не задумываются, зачем нужны запасные выходы. Мы собрали для вас подборку таких ситуаций.
Незабываемое ощущение, когда едешь за ним
И постоянно представляешь, как эти поддоны падают и рассыпаются.
Главное, что лестницы закреплены
Мой папа установил лестницу
Всё держится
Этот задний выход из продуктового магазина
Когда хочешь выйти и спотыкаешься о трубы.
Ну, хотя бы это будет мягкая посадка
Техника безопасности переоценена
Многослойная конструкция
Скажи пожарным, чтобы принесли бензопилу…
Деревья вообще способны поглощать всё, что попадается у них на пути. Об этом у нас есть подборка.
Коллега моего папы проверяет свой телефон на новых лестницах, которые они построили
Если что-то пойдёт не так, пальцев не жалко
Практически цирковой номер
Установка кондиционера на 28 этаже
Искусство баланса
Немного бесстрашия
Главное — знать своё дело
Ныряльщик
А здесь вы можете найти подборку изобретений доморощенных инженеров, чьи очумелые ручки могут решить любые проблемы.