17 смешных шедевров городских поэтов, которые способны увидеть рифму буквально в каждой надписи

Настоящему поэту не всегда нужны перо и лист бумаги для вдохновения и антуража. Такие люди могут увидеть рифму буквально везде, а строчки так и сочиняются сами. Стихами становятся надписи на стенах, объявления, вывески, сообщения в мессенджерах. Своим творчеством люди делятся в паблике «Вижу рифмы», и мы собрали для вас несколько примеров.

1.

За рубли, и только за наличку

В погребе хранящийся картофель

2.

Аннушка снова забыла про масло,

Воланд — и вовсе дурак…

Фильмы по книгам смотреть опасно:

3.

Мадам, взломал я сайт икеи.

Украл акулу, стол, матрас,

Вообще по жизни я скромнее.

А это только

4.

Когда в жизни сплошные хлопоты

И уже, кажется, не соскочишь,

Важен тот, кто скажет шёпотом

5.

Я, простите, немного бухая была,

И плоды мои все растерялись.

Топинамбур у Маши, у Риты свекла,

6.

цены в евро, всё невкусно,

не купить в трамвай билет,

кот в окошко смотрит грустно —

7.

Кто-то становится мега известным,

Бизнес-идеи и аудит.

Все в этом мире чем-то полезны,

А у меня

8.

Пять кубиков Шекспира этой даме

И капельницу с Кафкой вон той леди

Я ставлю, ведь открылся мне с годами

Тот факт, что

9.

Довольно

В своём ковыряться мозгу!

Искать всюду смысл спрятанный!

Известно давно

Что нужнО мужику:

10.

У Господа я просил:

«Господи, дай мне сил!»

Но, видимо, хочет Бог

11.

Сдержан я чрезвычайно,

Нереально укреплён.

Дико ровно отвечаю:

«Как делишки?

12.

День за днём меня трудности тянут на дно,

Словно в воду кидают с Титаника,

Мои нервы сдались, видно так суждено:

Новый день, значит

13.

Натружена спинка и лапки устали,

И солнца не видел неделю ни лучика.

Но работа не ждёт, ведь всем нужны

14.

Сочинил о любви под гитару,

И в окно кричу: — Хит, точно!

15.

Когда в диспансер я пришёл, заболев,

Помочь отказался мне врач-терапевт,

Сказал, что с недугом сего образца

Справляется только

16.

Бензин дорожает и рынок в стагнации…

Послушай, как хлопают ангела крылышки!

В любой непонятной тебе ситуации

Зажмурься, дружище, и

17.

В нашем магазине

Всего есть понемножку

Мясо, птица, дыня,

А здесь вы можете найти подборку говорящих надписей на стенах.