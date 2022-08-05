17 смешных шедевров городских поэтов, которые способны увидеть рифму буквально в каждой надписи
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 17 смешных шедевров городских поэтов, которые способны увидеть рифму буквально в каждой надписи

17 смешных шедевров городских поэтов, которые способны увидеть рифму буквально в каждой надписи

17 смешных шедевров городских поэтов, которые способны увидеть рифму буквально в каждой надписи

Настоящему поэту не всегда нужны перо и лист бумаги для вдохновения и антуража. Такие люди могут увидеть рифму буквально везде, а строчки так и сочиняются сами. Стихами становятся надписи на стенах, объявления, вывески, сообщения в мессенджерах. Своим творчеством люди делятся в паблике «Вижу рифмы», и мы собрали для вас несколько примеров.

1.

За рубли, и только за наличку
В погребе хранящийся картофель

2.

Аннушка снова забыла про масло,
Воланд — и вовсе дурак…
Фильмы по книгам смотреть опасно:

3.

Мадам, взломал я сайт икеи.
Украл акулу, стол, матрас,
Вообще по жизни я скромнее.
А это только

4.

Когда в жизни сплошные хлопоты
И уже, кажется, не соскочишь,
Важен тот, кто скажет шёпотом

5.

Я, простите, немного бухая была,
И плоды мои все растерялись.
Топинамбур у Маши, у Риты свекла,

6.

цены в евро, всё невкусно,
не купить в трамвай билет,
кот в окошко смотрит грустно —

7.

Кто-то становится мега известным,
Бизнес-идеи и аудит.
Все в этом мире чем-то полезны,
А у меня

8.

Пять кубиков Шекспира этой даме
И капельницу с Кафкой вон той леди
Я ставлю, ведь открылся мне с годами
Тот факт, что

9.

Довольно
В своём ковыряться мозгу!
Искать всюду смысл спрятанный!
Известно давно
Что нужнО мужику:

10.

У Господа я просил:
«Господи, дай мне сил!»
Но, видимо, хочет Бог

11.

Сдержан я чрезвычайно,
Нереально укреплён.
Дико ровно отвечаю:
«Как делишки?

12.

День за днём меня трудности тянут на дно,
Словно в воду кидают с Титаника,
Мои нервы сдались, видно так суждено:
Новый день, значит

13.

Натружена спинка и лапки устали,
И солнца не видел неделю ни лучика.
Но работа не ждёт, ведь всем нужны

14.

Сочинил о любви под гитару,
И в окно кричу: — Хит, точно!

15.

Когда в диспансер я пришёл, заболев,
Помочь отказался мне врач-терапевт,
Сказал, что с недугом сего образца
Справляется только

16.

Бензин дорожает и рынок в стагнации…
Послушай, как хлопают ангела крылышки!
В любой непонятной тебе ситуации
Зажмурься, дружище, и

17.

В нашем магазине
Всего есть понемножку
Мясо, птица, дыня,

А здесь вы можете найти подборку говорящих надписей на стенах.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Хованский раскритиковал Дудя за зацикленность на Украине
Хованский раскритиковал Дудя за зацикленность на Украине
Видео с концерта Максима Галкина в Юрмале, на котором он запретил снимать и заговорил по-латышски
Видео с концерта Максима Галкина в Юрмале, на котором он запретил
Препараты для борьбы с фитофторой на помидорах в теплице и на огороде, чем обрабатывать растения
Препараты для борьбы с фитофторой на помидорах в теплице и на
Бастрыкин поручил завести дело из-за смерти ждавшей медпомощь 12 часов россиянки
Бастрыкин поручил завести дело из-за смерти ждавшей медпомощь 12
Немного странного юмора (15 фото)
Немного странного юмора (15 фото)
Стало известно о новых жертвах удара израильской армии
Стало известно о новых жертвах удара израильской армии
Сергей Шнуров опроверг сообщение о его приезде в Донбасс
Сергей Шнуров опроверг сообщение о его приезде в Донбасс
Хуснуллин заявил о подаче газа в три района Мариуполя
Хуснуллин заявил о подаче газа в три района Мариуполя
ДАО Everscale одобрило проведение экономической реформы проекта
ДАО Everscale одобрило проведение экономической реформы проекта
Собака откусила ухо четырехлетней девочке в российском регионе
Собака откусила ухо четырехлетней девочке в российском регионе
Хит Game Pass, игра Naraka: Bladepoint, сегодня получает бесплатно кооперативную кампанию
Хит Game Pass, игра Naraka: Bladepoint, сегодня получает бесплатно
Светлана Лобода рассказала, как ей живется в Риге
Светлана Лобода рассказала, как ей живется в Риге

Топ на сегодня

Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского залива
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase Prime
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase
Настасья Самбурская рассказала условия, при которых родит ребенка
Настасья Самбурская рассказала условия, при которых родит ребенка

Еще по теме

16 забавных примеров того, как люди видят рифмы во всём и могут любую надпись превратить в стихи
Анастасия Лисова не обманывает своих подписчиков
Знаки Зодиака, которые часто видят вещие сны, предсказывающие будущее
Comedy Club: Выпуск №551 - 4.08.2017