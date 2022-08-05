18 безумных гибридов кошек с другими животными, которые создала художница с отличным чувством юмора
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18 безумных гибридов кошек с другими животными, которые создала художница с отличным чувством юмора

18 безумных гибридов кошек с другими животными, которые создала художница с отличным чувством юмора

Все любители кошачьих знают, что котов много не бывает! Именно этим фактом и вдохновлялась художница из Москвы перед тем, как создать собственную пушистую вселенную. Девушка по имени Галя Бугаевская при помощи фотошопа совмещает кошек с различными животными. В результате у неё получаются забавные, а иногда и очень реалистичные гибриды, рассматривать которые одно удовольствием. Предлагаем вам взглянуть на несколько её работ. Хотели бы видеть в нашем мире подобных представителей семейства кошачьих?

Котокролик с бездонными глазами

Фотошоп уже давно стал полноценным инструментом многих художников, который позволяет создавать уникальные и впечатляющие штуки. Благодаря ему, создательница канала в Инстаграме* «koty_vezde» смогла обрести множество поклонников. Сегодня на её страничку подписано более 200 тысяч человек.

Наполовину кот и наполовину шарпей

Такая косатка выпросит любую вкусняшку

Вы слышите это шипение?

Собрался лететь по своим кошачьим делам

Котожираф смотрит не принесли ли ему чего-нибудь вкусненького

Котолемур в раздумьях

Кошачья вселенная Гали постоянно расширяется и пополняется новыми обитателями. Девушка на регулярной основе выкладывает новые работы, не переставая приятно удивлять своих подписчиков креативом и безумной фантазией.

Так выглядит кот, который будит своих хозяев утром выходного дня

Эту безумную котобелку явно что-то рассмешило

Уже лечу!

Идеальное совпадение, никакой дисгармонии

Котик, который слишком много ел

Котоёжик умилит любого человека

Ну, допустим, мяу

Котомедуза бороздит океан

Которыб радуется жизни

Художница дополняет котами не только различных представителей фауны. Встретить пушистые мордашки можно даже на булочках, фруктах и цветах.

Котопчёла — дружелюбная и почти не кусается

Очаровательная котопанда

Здесь вы можете посмотреть, как выглядели ли бы кошки, если бы они были девушками из мира аниме.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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