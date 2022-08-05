4 месяца ретроградного Юпитера: как этот период отразится на жизни каждого землянина

Все планеты Солнечной системы иногда бывают ретроградными, то есть движущимися в обратном направлении относительно Земли. Этот оптический обман — прерогатива наблюдения землян. Если бы мы находились в открытом космосе, а не на быстро вращающейся планете, то не заметили бы ретроградности других планет.

Целых 4 месяца — с 28 июля по 23 ноября — Юпитер будет идти как раз по такой траектории. Это неизбежно отразится на жизни людей. Лучше заранее узнать, что можно и что нельзя делать в этот период.

Как ретроградный Юпитер отражается на жизни каждого землянина

Во время ретроградности газовый гигант Юпитер будет пребывать в созвездии Рыб. Планета отвечает за духовное перерождение, переоценку ценностей человека. А во время обратного движения Юпитер активизирует сферу образования и духовных поисков.





С 28 июля многие могли заметить, что происходит потеря интуиции. Человеку сложнее ориентироваться в выборе дальнейшего направления, у него просыпаются былые страхи и тревоги. Тут поможет только чистая логика и рационализм.

Усугубляет ситуацию то, что в ближайшее время люди будут более скупы на эмоции, подарки, добрые поступки. Приберечь для себя, запастись на будущее — такие мысли посетят почти каждого человека. Но астрологи советуют не зацикливаться на себе, а обратить внимание на потребности близких. Это поможет сохранить с ними добрые отношения.

Что можно делать во время ретроградного Юпитера и что нельзя

Однако ретроградный Юпитер — это не такое уж и плохое время. Можно заняться анализом подсознательных посылов, чтобы в будущем лучше понимать свои эмоции и мотивы. Также неплохо очертить линию движения к цели, отказаться от второстепенного.

Если у вас есть текущие проекты, то это подходящий момент для того, чтобы их закончить. Наиболее успешными будут гуманитарные направления. Юпитер способствует получению новых знаний, потому для учащихся период с 28 июля по 23 ноября станет удачным.





Старайтесь соблюдать все договоренности и правила, не идите против людей, даже если с ними не согласны. Иногда гораздо лучше промолчать. В ближайшие месяцы будет много демагогии, но мало толку от нее. Потому ваше эмоциональное состояние куда важнее. Держите курс на оптимизм.

С 28 июля до 24 ноября 2022 года нельзя делать следующее: