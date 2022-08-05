А глаза-то дедушкины! Как выглядят повзрослевшие внуки Юрия Никулина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » А глаза-то дедушкины! Как выглядят повзрослевшие внуки Юрия Никулина

А глаза-то дедушкины! Как выглядят повзрослевшие внуки Юрия Никулина

А глаза-то дедушкины! Как выглядят повзрослевшие внуки Юрия Никулина

21 августа исполнится 25 лет со дня смерти выдающегося артиста цирка и кино Юрия Никулина. Наследники звезды советского экрана продолжают его дело.


Легендарный цирк Никулина продолжает традиции, заложенные основателем. Здесь трепетно относятся не только к профессии, но даже к личным вещам выдающегося артиста. Кабинет Юрия Владимировича до сих пор остается нетронутым. Никто не занимает его кресла и рабочий стол.

«Мы верим, как бы это глупо не звучало, что директор вышел. Директор вышел из кабинета, но он вернется и продолжит свою работу», — говорил внук звезды Юрий.

36-летний Никулин-младший руководит отделом рекламы и спецэффектов. К цирку именитого дедушки он относится, как к родному дому, поэтому делает все, чтобы сберечь дело Юрия Владимировича.

«Это все сделал он. И это до сих пор живет здесь, веет. Никулин здесь, а подвести его никому в голову не придет. Есть в цирке негласное правило — каждая новая программа делается так, чтобы она понравилась Никулину», — делился представитель династии.

В цирке на Цветном бульваре работает и второй внук Юрия Владимировича Максим. Он отвечает за международные вопросы, помогая учреждению выглядеть достойно на мировой арене.

«Мы одни из немногих цирков в мире, кто старается и продолжает шить костюмы индивидуально под специальные шоу. Если мы говорим об известном цирке «Буглион» в Париже, то у них такого нет. Они уже не делают ничего особенного. Берут готовые номера с готовыми артистами и костюмами. Всегда быть лучшими непросто, но мы доказываем это ежегодно на фестивалях и своими программами», — говорил Максим.

Бессменным директором цирка остается 65-летний сын Никулина Максим Юрьевич. Он признается, что многие скептически относились к его кандидатуре руководителя.

«Знаю, что заключались пари, мол, сколько я продержусь на этой должности. Ну как же. Бизнесмен, журналист, а здесь цирк. Пессимисты давали год, оптимисты два-два с половиной. Ну вот уже 28 лет, как я здесь. Пока все неплохо складывается», — сказал наследник в шоу «Откройте, Давид!».


# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Капитальный ремонт начали в здании «Театра Пилигримов» в Иркутске
Капитальный ремонт начали в здании «Театра Пилигримов» в Иркутске
Самое время отправиться на пикник
Самое время отправиться на пикник
А глаза-то дедушкины! Как выглядят повзрослевшие внуки Юрия Никулина
А глаза-то дедушкины! Как выглядят повзрослевшие внуки Юрия Никулина
YouTube удалил канал Дмитрия "Гоблина" Пучкова
YouTube удалил канал Дмитрия "Гоблина" Пучкова
В Google объяснили причину удаления канала «Гоблина»
В Google объяснили причину удаления канала «Гоблина»
Отец Александра Реввы дал интервью
Отец Александра Реввы дал интервью
4 месяца ретроградного Юпитера: как этот период отразится на жизни каждого землянина
4 месяца ретроградного Юпитера: как этот период отразится на жизни
Лунный день сегодня 5 августа 2022 года
Лунный день сегодня 5 августа 2022 года
Американская инвесткомпания закроет свой фонд российских ценных бумаг
Американская инвесткомпания закроет свой фонд российских ценных бумаг
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase Prime
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского залива
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского

Топ на сегодня

Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Заносчивая транжира или жертва травли? Слухи о Меган Маркл, которые вполне могут быть правдой
Заносчивая транжира или жертва травли? Слухи о Меган Маркл, которые
В Токмаке подняли флаг России
В Токмаке подняли флаг России
Подсчитан масштаб ухода иностранных ритейлеров из России
Подсчитан масштаб ухода иностранных ритейлеров из России
Григорий Антипенко ждет пополнения семейства
Григорий Антипенко ждет пополнения семейства

Еще по теме

В Москве появятся улица Юрия Никулина и сквер Муслима Магомаева
Наедине со всеми — Максим Никулин (29 12 2016)
"Хорошо жить еще лучше": крылатые фразы героев Никулина
Чехия выдала США обвиняемого в хакерстве россиянина