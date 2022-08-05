Александра Филиппенко госпитализировали с коронавирусом: состояние здоровья актера
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Александра Филиппенко госпитализировали с коронавирусом: состояние здоровья актера

Александра Филиппенко госпитализировали с коронавирусом: состояние здоровья актера

Пандемия коронавируса не утихает. Жертвами опасного вируса становятся как обычные граждане, так и знаменитости. Сегодня, 4 августа 2022 года, появилась информация, то советский и российский актер театра и кино Александр Филиппенко госпитализирован с коронавирусом в московскую клинику. Что известно о состоянии актера?


Информацию о том, что актера действительно госпитализировали с ковидом, подтвердила его супруга Марина Ишимбаева изданию «Интерфакс». По словам Марины, опасностей для жизни пока нет. Когда тест на ковид показал положительный результат, то семья решила на всякий случай принять меры и положить 77-летнего Александра Георгиевича в клинику. Под надзором врачей контролировать течение болезни будет значительно проще.


Также супруга актера прокомментировала информацию о том, что состояние пациента врачи оценили как «средней тяжести». По ее словам ничего страшного и угрожающего жизни пока нет. Подобные слухи Марина назвала «несколько преувеличенными».

«Надеюсь, что его уже выпишут в начале следующей недели», – сообщила супруга актера в интервью Интерфаксу.


Напомним, что Александр Георгиевич снялся более чем в 100 фильмах, среди которых две экранизации Мастера и Маргариты. За свои заслуги Филиппенко получил звание Заслуженного артиста РСФСР и Народного артиста РФ.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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