Алина Загитова была в восторге, когда ее носили на руках на хоккейном матче
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Алина Загитова была в восторге, когда ее носили на руках на хоккейном матче

Алина Загитова была в восторге, когда ее носили на руках на хоккейном матче
Фигуристка Алина Загитова поделилась умилительным фото. Хоккейный клуб «Сочи» опубликовал фотографию в соцсетях, как маскот команды леопард Лео носит олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову на руках. Отметим, что на снимке Алина Загитова буквально светится от счастья. Кто скрывался за маской леопарда Лео — неизвестно.
Напомним, что Алина Загитова не равнодушна к хоккею. Она болеет за команду «Ак Барс». Добавим, что у Алины Загитовой был недолгий роман с хоккеистом «Ак Барса» Дмитрием Воронковым. Не так давно пара рассталась по неизвестным прессе причинам.
# Шоу-бизнес Загитова Алина
По материалам: z-aya

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