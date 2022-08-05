Алла Пугачева купила барокамеру за 3 миллиона, но не может ее получить

Скоро полгода, как Примадонна вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми покинула Россию. Отъезд певица объяснила тем, что намерена отдохнуть и поправить здоровье. И, похоже, не слукавила. В Израиль она заказала доставку дорогого аппарата.

После отъезда из России 73-летнюю Аллу Пугачеву не раскритиковал только ленивый. Тем, кто поспешил обвинить звезду в предательстве Родины, она сразу пояснила, что «каникулы, отпуск и лечение» эмиграцией не являются. Возвращаться в Россию певица, однако, пока не спешит, сейчас семейство проводит время в Латвии — на вилле, которую снимает в Юрмале ежегодно на протяжении последних нескольких лет.

Судя по всему, вопросами здоровья Примадонна действительно занимается активно. Несколько месяцев назад она неожиданно сделала заказ в специализированном магазине медицинской техники.

«Алла Борисовна приобрела гипербарическую барокамеру, стоимостью три миллиона рублей, а также оплатила ее доставку в Израиль, в тот момент Пугачева уже находилась в Кесарии, — рассказали «СтарХиту» в компании-производителе. — Это такая огромная капсула весом 200 килограммов, в которой под воздействием особого давления клетки организма усваивают кислород в несколько раз быстрее, чем обычно. Они очень простые в настройке и использовании — человек просто ложиться внутрь и дышит. Сеансы в этом аппарате снижают риски возникновения и развития многих болезней, способствуют укреплению иммунитета, снимают стресс и усталость, улучшают психоэмоциональное состоянии, работу органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы».

Кроме того, барокамеры используются для лечения больных после коронавируса и могут использоваться в качестве профилактики.

Однако, сначала в Израиле никто не смог встретить ценный груз в аэропорту, потом потребовалось дополнительное соглашение между сторонами. А позже Пугачева и вовсе сменила место дислокации, перебравшись в Латвию. «Так как в графе «заказчик» в договоре указана сама Алла Борисовна, то она должна лично принимать барокамеру. Но в какой-то момент, когда стало понятно, что с международной доставкой начались проблемы, ее менеджер перестала брать трубки», — продолжает сотрудник компании.

Почему певица не приобрела подобное оборудование в самом Израиле — возникает логичный вопрос. Оказывается, намеревалась сэкономить. «В других странах камера обошлась бы минимум в два раза дороже, плюс была бы без русского языка и русской поддержки. У нас много состоятельных русских клиентов из разных стран: все берут у нас, не в Европе. К тому же мы просто дорабатываем то, что производится за рубежом по нашему техзаданию. Вот и получилось в итоге так, что капсула оплачена, но до сих пор ждет свою владелицу на складе. Может, в сентябре, наконец, заберет, если вернется в Россию».