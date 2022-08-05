Алла Пугачева начала закупать медицинское оборудование

Певица Алла Пугачева решила позаботиться о своем здоровье. Артистка, похоже, не обманывала, когда весной говорила о необходимости лечения за границей. Певица еще в марте сообщила, что её поездка в Израиль связана не с эмиграцией, как все решили, а с обращением в местную клинику. Сегодня в СМИ попала информация о том, что Примадонна потратила три миллиона рублей на заказ барокамеры. Артистка собиралась принять оборудование от компании-производителя медицинской техники в Кесарии, но затем внезапно уехала в Латвию. Из-за этого доставка барокамеры не была осуществлена. Как говорят представители компании, Пугачева сможет лично расписаться в документах о приеме техники уже только осенью. Если она, конечно, вернется в Россию.«Так как в графе «заказчик» в договоре указана сама Алла Борисовна, то она должна лично принимать барокамеру. Но в какой-то момент, когда стало понятно, что с международной доставкой начались проблемы, ее менеджер перестала брать трубку», — пишет «Стархит». Барокамера нужна для ускоренного обогащения кислородом организма. Сеансы в этой капсуле могут быть полезны при различных заболеваниях, в том числе при осложнениях после ковида и проблемах сердечно-сосудистой системы. Ранее, напомним, адвокат Андрей Алешкин объяснил молчание уехавшей из страны Пугачевой. Алла Борисовна столкнулась с резкой критикой из-за переезда, но до сих пор не сделала ни одного внятного заявления о своей позиции. По мнению правозащитника, певица поступила мудро, не став ввязываться в споры со своими недоброжелателями.