Алла Пугачева в шортах и кепке снялась со своими поклонниками в Юрмале
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Алла Пугачева в шортах и кепке снялась со своими поклонниками в Юрмале

Алла Пугачева в шортах и кепке снялась со своими поклонниками в Юрмале
73-летняя певица Алла Пугачева сфотографировалась с поклонниками в Юрмале. Алле Пугачевой латвийский воздух явно идет на пользу – она только хорошеет и молодеет. Такой вывод сделали поклонники певицы, увидев ее свежее фото из Юрмалы. Памятный кадр опубликовала супружеская пара, которая случайно встретила артистку на курорте, и та не отказала им в совместном снимке. На отдыхе, вдали от толп фанатов, Алла Борисовна чувствует себя куда свободнее, поэтому спокойно ходит по улицам и одевается просто, как обыкновенная туристка, – в белые кеды, шорты, широкую белую футболку и кепку, а лицо прикрывает от солнца массивными темными очками. Конечно, все морщины таким образом у Примадонны замаскировать не получается, но издалека ее вполне можно принять за молодую женщину.
«Прекрасна, как всегда!», «Алла Борисовна, вы прелестны», «Крутая Алла», «Все хорошеет и хорошеет»,  — восхитились фанаты певицы в комментариях к фото. Напомним, прошло уже почти полгода с тех пор, как Пугачева покинула Россию вместе с мужем и детьми. Сначала певица жила в Израиле: там она поселилась на вилле брата супруга в Кесарии. Когда же на Святой земле стало слишком жарко, Примадонна перебралась с семьей в Юрмалу. Поклонники артистки надеются, что осенью она вернется на родину, чтобы Гарри и Лиза смогли пойти школу, но сама артистка пока никаких заявлений на этот счет не делала. Зато в Прибалтике Алла Борисовна смогла наконец-то повидаться со старшей дочерью, с которой долго не виделась. Кристина Орбакайте путешествовала по Европе с супругом и наследницей и на несколько дней заглянула к маме, но постаралась не акцентировать внимание на их свидании.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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