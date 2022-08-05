Алсу показала моложавую маму-именинницу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алсу показала моложавую маму-именинницу

Алсу показала моложавую маму-именинницу
39-летняя певица Алсу поделилась редким фото мамы Разии Исхаковны, сопроводив его поздравлением. Алсу выросла в дружной семье Ралифа и Разии Сафиных. Отец артистки был вице-президентом нефтяной компании «Лукойл», а также он занимал должность сенатора от Республики Алтай. Разия Сафина работала архитектором. У Алсу есть еще три брата: Руслан, Марат и Ренард. Певица и сама создала большую семью. В 2006 году Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. В браке на свет появились дочери Сафина и Микелла, сын Рафаэль. Певица редко делится семейными кадрами. Но сегодня она опубликовала фото мамы. Разия Исхаковна предстала в белоснежном наряде и  позировала за столом. Алсу трогательно поздравила маму, которой исполнилось 68 лет.
«С днем рождения, Мамик. У тебя нас много, а ты у нас одна. Будь здорова и просто будь», — подписала фото Алсу. Марина Газманова присоединилась к поздравлению. «Алсу, обними маму! Всегда прекрасный цветок!» — написала жена Олега Газманова. Поклонники Алсу также поздравили ее маму. «С днем рождения. Здоровья и долгих лет жизни!», «Мама красотка», «Какая она красивая, прелесть», «Такая красивая мама, что влюбился!», «Надо ценить каждый момент, проведенный с мамой», «Теперь понятно, от кого у Алсу вечная молодость», «У вас замечательные гены по женской линии», «Сильная кровь!», «Видно, в кого вы такая красавица», «Статная женщина», «Ей 68? Вообще не верится», «Возраст обходит вашу маму стороной», «Всем бы так выглядеть в этом возрасте», «Она у вас модница. Очень стильная», «И бабушкой не назвать»,  — высказались подписчики.
# Шоу-бизнес Алсу, певица
По материалам: z-aya

Последние новости

Алсу показала моложавую маму-именинницу
Алсу показала моложавую маму-именинницу
Алла Пугачева в шортах и кепке снялась со своими поклонниками в Юрмале
Алла Пугачева в шортах и кепке снялась со своими поклонниками в Юрмале
Максима Галкина хотят лишить имущества в России
Максима Галкина хотят лишить имущества в России
Похорошевшая Паулина Андреева написала сценарий для нового фильма Тодоровского
Похорошевшая Паулина Андреева написала сценарий для нового фильма
Дмитрий Нагиев во второй раз станет дедом
Дмитрий Нагиев во второй раз станет дедом
Microsoft повысила производительность Xbox Series S для улучшения работы игр
Microsoft повысила производительность Xbox Series S для улучшения
Тельцам приходят гениальные мысли, а Стрельцы переживают свои страхи: что значат сны с четверга на пятницу для разных знаков зодиака
Тельцам приходят гениальные мысли, а Стрельцы переживают свои страхи:
Трасс понадеялась на сланцевый газ в борьбе с кризисом в Великобритании
Трасс понадеялась на сланцевый газ в борьбе с кризисом в
Винника экстрадировали в Грецию. После этого он исчез
Винника экстрадировали в Грецию. После этого он исчез
Алла Пугачева купила барокамеру за 3 миллиона, но не может ее получить
Алла Пугачева купила барокамеру за 3 миллиона, но не может ее получить
Сэм Бэнкман-Фрид поддержал законопроект о передаче CFTC надзора за крипторынком
Сэм Бэнкман-Фрид поддержал законопроект о передаче CFTC надзора за
Бодрящий коктейль перед началом уик-энда
Бодрящий коктейль перед началом уик-энда

Топ на сегодня

Спасатели нашли двух заблудившихся в лесу Шелеховского района пенсионерок
Спасатели нашли двух заблудившихся в лесу Шелеховского района
Guardian: Запад заигрывает с катастрофой на Украине и Тайване
Guardian: Запад заигрывает с катастрофой на Украине и Тайване
С кошельков биткоин-биржи ZB вывели $4,8 млн. Эксперты не исключили взлом
С кошельков биткоин-биржи ZB вывели $4,8 млн. Эксперты не исключили
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского залива
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского
Путин подписал закон о статусе ветеранов для отражающих вторжение пограничников
Путин подписал закон о статусе ветеранов для отражающих вторжение

Еще по теме

Младшая дочка Алсу трогательно поздравила маму-именинницу
Алсу удивила внешним видом после рождения сына (фото)
У певицы Алсу родился третий ребенок - чудо-сын Рафаэль
Дела уходящего года: семейный отдых и творческие планы Алсу