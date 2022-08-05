Алсу показала моложавую маму-именинницу

39-летняя певица Алсу поделилась редким фото мамы Разии Исхаковны, сопроводив его поздравлением. Алсу выросла в дружной семье Ралифа и Разии Сафиных. Отец артистки был вице-президентом нефтяной компании «Лукойл», а также он занимал должность сенатора от Республики Алтай. Разия Сафина работала архитектором. У Алсу есть еще три брата: Руслан, Марат и Ренард. Певица и сама создала большую семью. В 2006 году Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. В браке на свет появились дочери Сафина и Микелла, сын Рафаэль. Певица редко делится семейными кадрами. Но сегодня она опубликовала фото мамы. Разия Исхаковна предстала в белоснежном наряде и позировала за столом. Алсу трогательно поздравила маму, которой исполнилось 68 лет.«С днем рождения, Мамик. У тебя нас много, а ты у нас одна. Будь здорова и просто будь», — подписала фото Алсу. Марина Газманова присоединилась к поздравлению. «Алсу, обними маму! Всегда прекрасный цветок!» — написала жена Олега Газманова. Поклонники Алсу также поздравили ее маму. «С днем рождения. Здоровья и долгих лет жизни!», «Мама красотка», «Какая она красивая, прелесть», «Такая красивая мама, что влюбился!», «Надо ценить каждый момент, проведенный с мамой», «Теперь понятно, от кого у Алсу вечная молодость», «У вас замечательные гены по женской линии», «Сильная кровь!», «Видно, в кого вы такая красавица», «Статная женщина», «Ей 68? Вообще не верится», «Возраст обходит вашу маму стороной», «Всем бы так выглядеть в этом возрасте», «Она у вас модница. Очень стильная», «И бабушкой не назвать», — высказались подписчики.