Американская инвесткомпания закроет свой фонд российских ценных бумаг
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Американская инвесткомпания закроет свой фонд российских ценных бумаг

Американская инвесткомпания закроет свой фонд российских ценных бумаг

Американская инвесткомпания закроет свой фонд российских ценных бумагИнвесткомпания BlackRock закроет свой фонд российских ценных бумаг Russia ETF

Крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock приняла решение закрыть свой биржевой фонд российских ценных бумаг Russia ETF. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба компании.

Данное решение поддержал совет директоров. Соответствующее разрешение от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) инвесткомпания получила 3 августа. «Начальная стадия ликвидации в настоящее время запланирована ориентировочно на 17 августа 2022 года», — уточняется в сообщении.

Ранее аналитики BlackRock назвали три основных причины, по которым инвесторам следует воздержаться от покупок на фондовом рынке. Главная из них — нереалистичная оценка падения доходов и прибыли большинства компаний.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

4 месяца ретроградного Юпитера: как этот период отразится на жизни каждого землянина
4 месяца ретроградного Юпитера: как этот период отразится на жизни
Лунный день сегодня 5 августа 2022 года
Лунный день сегодня 5 августа 2022 года
Американская инвесткомпания закроет свой фонд российских ценных бумаг
Американская инвесткомпания закроет свой фонд российских ценных бумаг
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase Prime
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского залива
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского
В Германии начали строительство трубопровода для СПГ-терминала
В Германии начали строительство трубопровода для СПГ-терминала
Мужчина погиб, его отец получил травмы во время пожара в Саянске
Мужчина погиб, его отец получил травмы во время пожара в Саянске
Настасья Самбурская рассказала условия, при которых родит ребенка
Настасья Самбурская рассказала условия, при которых родит ребенка
Когда ждать одобрение сделки Xbox и Activision Blizzard в разных странах
Когда ждать одобрение сделки Xbox и Activision Blizzard в разных
15-летняя Худякова пришла в мини-юбке в школу, а Наталия Медведева снялась без фильтров. Соцсети звезд
15-летняя Худякова пришла в мини-юбке в школу, а Наталия Медведева
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя

Топ на сегодня

Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Заносчивая транжира или жертва травли? Слухи о Меган Маркл, которые вполне могут быть правдой
Заносчивая транжира или жертва травли? Слухи о Меган Маркл, которые
В Токмаке подняли флаг России
В Токмаке подняли флаг России
Подсчитан масштаб ухода иностранных ритейлеров из России
Подсчитан масштаб ухода иностранных ритейлеров из России
Безус и Репина провели фотосессию дочери Афины
Безус и Репина провели фотосессию дочери Афины

Еще по теме

В России усовершенствуют правовое регулирование эмиссии ценных бумаг
Бинбанк планирует вложить более $40 млн в бонды немецкой структуры UniCredit
Деньги от продажи «Роснефти» поступили на счета «Роснефтегаза»
"АвтоВАЗ" разместил 2,9 миллиарда акций и привлек 26,141 миллиарда рублей