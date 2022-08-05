Американская инвесткомпания закроет свой фонд российских ценных бумаг

Вадим Карасев

Инвесткомпания BlackRock закроет свой фонд российских ценных бумаг Russia ETF

Крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock приняла решение закрыть свой биржевой фонд российских ценных бумаг Russia ETF. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба компании.

Данное решение поддержал совет директоров. Соответствующее разрешение от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) инвесткомпания получила 3 августа. «Начальная стадия ликвидации в настоящее время запланирована ориентировочно на 17 августа 2022 года», — уточняется в сообщении.

Ранее аналитики BlackRock назвали три основных причины, по которым инвесторам следует воздержаться от покупок на фондовом рынке. Главная из них — нереалистичная оценка падения доходов и прибыли большинства компаний.