Андрей Губин пожаловался на новые проблемы в жизни: что беспокоит тяжелобольного певца
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Андрей Губин пожаловался на новые проблемы в жизни: что беспокоит тяжелобольного певца

Андрей Губин пожаловался на новые проблемы в жизни: что беспокоит тяжелобольного певца

В 2005 году Андрей Губин ушел со сцены. Он сосредоточился на написании песен и продюсировании. Несколько лет назад стало известно, что Губин страдает от редкого заболевания – левосторонней прозопалгии. Андрей ежедневно испытывает острые боли, но лечения от этой болезни пока не существует.


Течение заболевания усугубляют и внешние факторы. Так, певец очень сильно ощущает посторонние шумы. Губин неоднократно жаловался на своих соседей, которые постоянно делают ремонт в своих квартирах. Из-за этого певец даже вынужден арендовать жилье, имея в своем распоряжении квартиру.


Но даже когда ремонтные работы наконец-то закончились, мучения певца не прекратились. В интервью изданию Woman.ru Губин сообщил, что рядом с его домом началась стройка. Строители привезли технику, и теперь там стоит шум весь день.

«Метрах в двадцати от дома затеяли ремонт детской больницы. Говорят, надо потерпеть», – сообщает певец журналистам издания. – «Я живу тут 19 лет, и постоянно шумно. Это третья часть жизни человека. Ребята, дайте хоть чуть пожить! Нет — святое дело стройка — терпи. Так что терплю, никуда не уезжаю пока, в своей квартире живу».


Напомним, что певец проживает в Москве, в своей 4-комнатной квартире. Губин уже много лет не выходит на сцену, а живет на отчисления за свои хиты. По слухам, он получает ежемесячно 100-200 тысяч рублей. Этого артисту хватает на необходимые нужды и лечебные процедуры за рубежом. 

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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