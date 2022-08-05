Ангарские пожарные спасли из горящей квартиры четверых детей, двух женщин и собаку

Утром 5 августа в пожарно-спасательную службу города Ангарска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в 12 микрорайоне. Жильцы дома сообщали о сильном задымлении в подъезде. На четвертом этаже горела квартира, внутри которой находились люди, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

К месту пожара прибыли три пожарных расчета с автолестницей и 13 человек личного состава. На момент прибытия подразделений из окон квартиры шел густой дым. Добравшись по задымленному подъезду до горящей квартиры, пожарные обнаружили на лестничной площадке двух женщин с четырьмя детьми. Одна из женщин получила ожоги при попытке вернуться в горящую квартиру за собакой. Людей вывели из здания с помощью индивидуальных средств защиты дыхания. Пострадавшую госпитализировала бригада скорой медицинской помощи.

В квартире спасатели нашли собаку. Без признаков жизни животное вынесли на свежий воздух, успешно провели реанимацию и отвезли в ветеринарную клинику. Сейчас собака находится там под кислородом и наблюдением ветеринаров.

Пожар, случившийся в спальне, ликвидирован. На месте работают дознаватели МЧС России. Им предстоит выяснить причину происшествия.





Пожар в Ангарске. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ирутской области



