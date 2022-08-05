Ангарские пожарные спасли из горящей квартиры четверых детей, двух женщин и собаку
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ангарские пожарные спасли из горящей квартиры четверых детей, двух женщин и собаку

Ангарские пожарные спасли из горящей квартиры четверых детей, двух женщин и собаку

Утром 5 августа в пожарно-спасательную службу города Ангарска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в 12 микрорайоне. Жильцы дома сообщали о сильном задымлении в подъезде. На четвертом этаже горела квартира, внутри которой находились люди, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

К месту пожара прибыли три пожарных расчета с автолестницей и 13 человек личного состава. На момент прибытия подразделений из окон квартиры шел густой дым. Добравшись по задымленному подъезду до горящей квартиры, пожарные обнаружили на лестничной площадке двух женщин с четырьмя детьми. Одна из женщин получила ожоги при попытке вернуться в горящую квартиру за собакой. Людей вывели из здания с помощью индивидуальных средств защиты дыхания. Пострадавшую госпитализировала бригада скорой медицинской помощи.

В квартире спасатели нашли собаку. Без признаков жизни животное вынесли на свежий воздух, успешно провели реанимацию и отвезли в ветеринарную клинику. Сейчас собака находится там под кислородом и наблюдением ветеринаров.

Пожар, случившийся в спальне, ликвидирован. На месте работают дознаватели МЧС России. Им предстоит выяснить причину происшествия.


Пожар в Ангарске. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ирутской области


# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

МИД Китая осудил заявление G7 по Тайваню
МИД Китая осудил заявление G7 по Тайваню
Россияне начали активнее занимать до зарплаты
Россияне начали активнее занимать до зарплаты
Соревнования: забег под водой
Соревнования: забег под водой
Ангарские пожарные спасли из горящей квартиры четверых детей, двух женщин и собаку
Ангарские пожарные спасли из горящей квартиры четверых детей, двух
Выбежавший на дорогу медведь спровоцировал смертельную аварию в России
Выбежавший на дорогу медведь спровоцировал смертельную аварию в России
Мужчина вырастил загадочный перец, пожарил его и был вынужден сбежать из дома
Мужчина вырастил загадочный перец, пожарил его и был вынужден сбежать
Алсу показала моложавую маму-именинницу
Алсу показала моложавую маму-именинницу
Алла Пугачева в шортах и кепке снялась со своими поклонниками в Юрмале
Алла Пугачева в шортах и кепке снялась со своими поклонниками в Юрмале
Максима Галкина хотят лишить имущества в России
Максима Галкина хотят лишить имущества в России
Похорошевшая Паулина Андреева написала сценарий для нового фильма Тодоровского
Похорошевшая Паулина Андреева написала сценарий для нового фильма
Дмитрий Нагиев во второй раз станет дедом
Дмитрий Нагиев во второй раз станет дедом
Microsoft повысила производительность Xbox Series S для улучшения работы игр
Microsoft повысила производительность Xbox Series S для улучшения

Топ на сегодня

Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского залива
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
«Газпром» объяснил невозможность получить турбину для «Северного потока»
«Газпром» объяснил невозможность получить турбину для «Северного
Бывший концертный директор Софии Ротару объяснил, почему зрители не ходят на выступления Владимира Винокура
Бывший концертный директор Софии Ротару объяснил, почему зрители не

Еще по теме

Из горящей квартиры на Суздальском проспекте спасли мужчину
Пожарные спасли девять человек при пожаре на юго–западе Москвы
На Ямале трех человек госпитализировали после пожара
Пять человек спасены из горящей квартиры в Москве