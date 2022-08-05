Анна Нетребко может оказаться у разбитого корыта, заявил Юлиан
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Анна Нетребко может оказаться у разбитого корыта, заявил Юлиан

Анна Нетребко может оказаться у разбитого корыта, заявил Юлиан
Оперная певица Анна Нетребко позволила себе лишнего. Вокруг улетевшей из России оперной звезды продолжают бушевать скандалы. Так недавно артистка сначала прогулялась по улице подшофе, а затем обозвала журналистов «долбоящерами». Певец Юлиан раскритиковал поведение коллеги.
«Когда артисты переходят на оскорбления, они показывают свой истинный уровень интеллекта и культуры», — заявил музыкант. По мнению Юлиана, Анна позволяет себе такое поведение, чтобы сохранить возможность выступать в Европе, однако сделать это ей не удастся. В итоге оперная дива утратит популярность и за границей, и на родине. «Оскорбляя россиян, она проиграет везде. Ей надо одуматься», — подытожил артист в разговоре с Prozvezd.
# Шоу-бизнес Нетребко Анна
По материалам: z-aya

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