Анна Нетребко может оказаться у разбитого корыта, заявил Юлиан

Оперная певица Анна Нетребко позволила себе лишнего. Вокруг улетевшей из России оперной звезды продолжают бушевать скандалы. Так недавно артистка сначала прогулялась по улице подшофе, а затем обозвала журналистов «долбоящерами». Певец Юлиан раскритиковал поведение коллеги.«Когда артисты переходят на оскорбления, они показывают свой истинный уровень интеллекта и культуры», — заявил музыкант. По мнению Юлиана, Анна позволяет себе такое поведение, чтобы сохранить возможность выступать в Европе, однако сделать это ей не удастся. В итоге оперная дива утратит популярность и за границей, и на родине. «Оскорбляя россиян, она проиграет везде. Ей надо одуматься», — подытожил артист в разговоре с Prozvezd.