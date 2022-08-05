Армия России не допустила неизбирательных ударов в ответ на провокации ВСУ

Армия Россия не допустила неизбирательных ударов в ответ на провокации вооруженных сил Украины. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. Заявление опубликовано на сайте Минобороны.

По его словам, Киев продолжает циничные провокации с гибелью мирного населения для последующей дискредитации и обвинения российских военных в нанесении неизбирательных ударов по объектам социальной инфраструктуры.

В частности, 30 июля, в Орехов в Запорожской области, где временно дислоцируются войска ВСУ, прибыли иностранные журналисты для съемки фактов якобы неизбирательного применения артиллерии российскими военными. В ночь с 30 на 31 июля из жилых кварталов по позициям российских войск велся интенсивный огонь с целью спровоцировать ответные удары по жилым районам для их последующей фиксации.

«Вооруженные Силы России, получив своевременно информацию о готовящейся провокации, не допустили неизбирательных ударов», — сообщил Мизинцев.