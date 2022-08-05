Благоустройство малых городов профинансируют дополнительно
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Благоустройство малых городов профинансируют дополнительно

Благоустройство малых городов профинансируют дополнительно

Кабмин выделил еще более 3,6 миллиарда рублей для реализации проектов — победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. Это позволит завершить начатые работы. Соответствующее Постановление Правительства вступает в силу 5 августа.

Речь идет о воплощении в жизнь лучших проектов благоустройства территории в небольших городах с численностью населения до 100 тысяч человек, а также в исторических поселениях федерального и регионального значения.


По условиям конкурса ежегодно из федерального бюджета на эти цели выделяют 10 миллиардов рублей и распределяют их среди 160 победителей.

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По материалам: pnp.ru

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