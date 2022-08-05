Blizzard больше не будет публично тестировать Overwatch 2, теперь остается ждать раннего доступа

Вадим Карасев





Игра Overwatch 2, несмотря на всю критику со стороны игроков в ходе публичных тестов, остается одним из самых ожидаемых шутеров этого года, особенно если говорить о соревновательных проектах. Компания Blizzard провела уже два публичных теста, в рамках которых значительная часть игроков опробовала проект. Но больше публичных тестов не будет, остается ждать раннего доступа.

О том, что игрокам больше не дадут опробовать Overwatch 2 в рамках публичных тестов, сообщил вице-президент Blizzard Джон Спектор:

Всего 2 месяца остается до до запуска Overwatch 2! Конечно, мы понимаем, что игрокам не терпится ворваться в игру, и мы видим вопросы о возможности проведения третьего публичного тестирования. Несмотря на то, что мы продолжаем ежедневное внутреннее тестирование игры, мы не планируем никаких дополнительных публичных бета-тестов. Мы учитываем все ценные отзывы, которые получили в ходе альфа-тестирования и двух публичных бета-тестов, теперь сосредоточим наши усилия на том, чтобы 4 октября запустить лучшую версию игры из возможных.

Напомним, 4 октября игра Overwatch 2 выйдет в формате раннего доступа. Полноценный релиз разработчики планируют на 2023 год. Несмотря на ранний доступ, Overwatch 2 полностью заменит первую часть и предложит кроссплатформенный мультиплеер и прогресс. Сама игра Overwatch 2 будет условно-бесплатной.

Ранее разработчики сообщили, что в Overwatch 2 будет 3 графических режима на Xbox Series X | S.