Blizzard больше не будет публично тестировать Overwatch 2, теперь остается ждать раннего доступа
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Blizzard больше не будет публично тестировать Overwatch 2, теперь остается ждать раннего доступа

Blizzard больше не будет публично тестировать Overwatch 2, теперь остается ждать раннего доступа


Игра Overwatch 2, несмотря на всю критику со стороны игроков в ходе публичных тестов, остается одним из самых ожидаемых шутеров этого года, особенно если говорить о соревновательных проектах. Компания Blizzard провела уже два публичных теста, в рамках которых значительная часть игроков опробовала проект. Но больше публичных тестов не будет, остается ждать раннего доступа.

О том, что игрокам больше не дадут опробовать Overwatch 2 в рамках публичных тестов, сообщил вице-президент Blizzard Джон Спектор:

Всего 2 месяца остается до до запуска Overwatch 2! Конечно, мы понимаем, что игрокам не терпится ворваться в игру, и мы видим вопросы о возможности проведения третьего публичного тестирования. Несмотря на то, что мы продолжаем ежедневное внутреннее тестирование игры, мы не планируем никаких дополнительных публичных бета-тестов. Мы учитываем все ценные отзывы, которые получили в ходе альфа-тестирования и двух публичных бета-тестов, теперь сосредоточим наши усилия на том, чтобы 4 октября запустить лучшую версию игры из возможных.

Напомним, 4 октября игра Overwatch 2 выйдет в формате раннего доступа. Полноценный релиз разработчики планируют на 2023 год. Несмотря на ранний доступ, Overwatch 2 полностью заменит первую часть и предложит кроссплатформенный мультиплеер и прогресс. Сама игра Overwatch 2 будет условно-бесплатной.

Ранее разработчики сообщили, что в Overwatch 2 будет 3 графических режима на Xbox Series X | S.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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