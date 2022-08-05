Block получила от продажи биткоина $1,79 млрд за квартал

Во втором квартале 2022 года доход Block (ранее Square) от продажи биткоина через приложение Cash App составил $1,79 млрд. Операции принесли платежной компании валовую прибыль в размере $41 млн.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатели упали на 34,2% и 25,4% соответственно.

«Ослабление динамики вызвано, в первую очередь, снижением потребительского спроса и цен на биткоин, отчасти связанным с более широкой неопределенностью вокруг цифровых активов», — объяснили в компании.

Совокупная выручка Block за второй квартал составила $4,4 млрд. Фирма зафиксировала чистый убыток в размере $208 млн при валовой прибыли в $1,47 млрд.

Компания учла обесценение приобретенных биткоинов в размере $36 млн. Стоимость инвестиций в первую криптовалюту по состоянию на 30 июня оценивалась в $160 млн, что на $47 млн выше показателя после переоценки.

The Block.

Напомним, в апреле в Cash App появилась функция автоматической конвертации части прямых депозитов в биткоин.

Ранее ARK Invest Кэти Вуд избавилась от акций PayPal, объяснив этот шаг большей уверенностью в перспективах приложения для покупки криптовалют от Block.

До этого глава компании Джек Дорси неоднократно заявлял о стремлении сделать цифровое золото «нативной валютой интернета».

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