Block получила от продажи биткоина $1,79 млрд за квартал
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Block получила от продажи биткоина $1,79 млрд за квартал

Block получила от продажи биткоина $1,79 млрд за квартал


Во втором квартале 2022 года доход Block (ранее Square) от продажи биткоина через приложение Cash App составил $1,79 млрд. Операции принесли платежной компании валовую прибыль в размере $41 млн.


По сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатели упали на 34,2% и 25,4% соответственно.


«Ослабление динамики вызвано, в первую очередь, снижением потребительского спроса и цен на биткоин, отчасти связанным с более широкой неопределенностью вокруг цифровых активов», — объяснили в компании.


Совокупная выручка Block за второй квартал составила $4,4 млрд. Фирма зафиксировала чистый убыток в размере $208 млн при валовой прибыли в $1,47 млрд.


Компания учла обесценение приобретенных биткоинов в размере $36 млн. Стоимость инвестиций в первую криптовалюту по состоянию на 30 июня оценивалась в $160 млн, что на $47 млн выше показателя после переоценки.


The Block.

Напомним, в апреле в Cash App появилась функция автоматической конвертации части прямых депозитов в биткоин.


Ранее ARK Invest Кэти Вуд избавилась от акций PayPal, объяснив этот шаг большей уверенностью в перспективах приложения для покупки криптовалют от Block.


До этого глава компании Джек Дорси неоднократно заявлял о стремлении сделать цифровое золото «нативной валютой интернета».


Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

# Экономика cash app, square, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Freedom Planet 2 выпустят на Xbox и Playstation, но позже чем на PC
Freedom Planet 2 выпустят на Xbox и Playstation, но позже чем на PC
В Госдуме призвали уволить Ивана Урганта с Первого канала. Ответ телеведущего
В Госдуме призвали уволить Ивана Урганта с Первого канала. Ответ
Собянин рассказал о благоустройстве районов Перово и Вешняки
Собянин рассказал о благоустройстве районов Перово и Вешняки
Письмо Джона Леннона Полу Маккартни выставят на аукцион
Письмо Джона Леннона Полу Маккартни выставят на аукцион
Путин поблагодарил Эрдогана за его участие в соглашении по зерну
Путин поблагодарил Эрдогана за его участие в соглашении по зерну
Все обсуждают Бумагогорию — бумажный город, который придумал школьник и на который обратили внимание крупнейшие российские бренды
Все обсуждают Бумагогорию — бумажный город, который придумал школьник
Block получила от продажи биткоина $1,79 млрд за квартал
Block получила от продажи биткоина $1,79 млрд за квартал
В Иркутской области стартовала ежегодная акция «Скажи мусору нет»
В Иркутской области стартовала ежегодная акция «Скажи мусору нет»
Возможность Европы пережить зиму поставили в зависимость от Азии
Возможность Европы пережить зиму поставили в зависимость от Азии
Мадина Рассулова показала один день из жизни Business Program Менеджера в Microsoft в Сингапуре
Мадина Рассулова показала один день из жизни Business Program
Юлия Савичева променяла семью на карьеру
Юлия Савичева променяла семью на карьеру
Алла Пугачева начала закупать медицинское оборудование
Алла Пугачева начала закупать медицинское оборудование

Топ на сегодня

Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского залива
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase Prime
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase
Екатерина Гусева поделилась редким фото с мужем в честь серебряной свадьбы
Екатерина Гусева поделилась редким фото с мужем в честь серебряной

Еще по теме

Прибыль Square от продаж биткоина в третьем квартале составила $42 млн
Чистый убыток "АвтоВАЗа" почти удвоился в 2015 году
В Twitter назвали причину отказа от инвестиций в биткоин
Square сменит название на Block. Компания сфокусируется на блокчейн-проектах