Британский художник изображает современных героев кино и мультиков так, будто те пришли прямиком из 30-х годов
Художник Кев Крэйвен утверждает, что он карикатурист и аниматор 1930-х, застрявший в 2022 году. И его словам сложно не поверить, ведь он занимается тем, что перерисовывает популярных персонажей современного кино и мультфильмов в стиле золотой эпохи Диснея. Персонажи на новый лад выглядят весьма необычно и непривычно, но, кажется, вполне вписались бы в общую атмосферу того времени, создав абсолютно новый культурный пласт.
Мэйбл и Диппер, «Гравити Фолз»
Доктор Стрэндж
Одиннадцать, «Очень странные дела»
Луиджи, «Супер Марио»
Билл Шифр, «Гравити Фолз»
Стилистика Диснея в принципе засела в сердца художников. Вот, например, художница рисует портреты зверей в фирменном стиле сказочного мира.
Оптимус Прайм, «Трансформеры»
Чудо-женщина
Дэдпул
Эш Кетчум и Пикачу, «Покемон»
Харли Квинн, «Бэтмен»
Логан, «Люди Икс»
Кстати, а вы знаете, как изначально должны были выглядеть культовые персонажи Диснея? Нет? Ну тогда вам просто необходимо заглянуть сюда!
Стэнли Ипкисс, «Маска»
Фред Флинстоун, «Флинстоуны»
Тони Старк, «Железный человек»
Фрай и Бендер, «Футурама»
Барт Симпсон, «Симпсоны»
Доктор Осьминог, «Человек-Паук»
Что и говорить, Кев постарался на славу! А может он и правда путешественник во времени?