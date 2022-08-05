Британский художник изображает современных героев кино и мультиков так, будто те пришли прямиком из 30-х годов
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Британский художник изображает современных героев кино и мультиков так, будто те пришли прямиком из 30-х годов

Британский художник изображает современных героев кино и мультиков так, будто те пришли прямиком из 30-х годов

Художник Кев Крэйвен утверждает, что он карикатурист и аниматор 1930-х, застрявший в 2022 году. И его словам сложно не поверить, ведь он занимается тем, что перерисовывает популярных персонажей современного кино и мультфильмов в стиле золотой эпохи Диснея. Персонажи на новый лад выглядят весьма необычно и непривычно, но, кажется, вполне вписались бы в общую атмосферу того времени, создав абсолютно новый культурный пласт.

Мэйбл и Диппер, «Гравити Фолз»

Доктор Стрэндж

Одиннадцать, «Очень странные дела»

Луиджи, «Супер Марио»

Билл Шифр, «Гравити Фолз»

Стилистика Диснея в принципе засела в сердца художников. Вот, например, художница рисует портреты зверей в фирменном стиле сказочного мира.

Оптимус Прайм, «Трансформеры»

Чудо-женщина

Дэдпул

Эш Кетчум и Пикачу, «Покемон»

Харли Квинн, «Бэтмен»

Логан, «Люди Икс»

Кстати, а вы знаете, как изначально должны были выглядеть культовые персонажи Диснея? Нет? Ну тогда вам просто необходимо заглянуть сюда!

Стэнли Ипкисс, «Маска»

Фред Флинстоун, «Флинстоуны»

Тони Старк, «Железный человек»

Фрай и Бендер, «Футурама»

Барт Симпсон, «Симпсоны»

Доктор Осьминог, «Человек-Паук»

Что и говорить, Кев постарался на славу! А может он и правда путешественник во времени?

# Интересное
По материалам: twizz

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