Бросившая жениха-госслужащего Елена Воробей: «Если мне нравится человек, ладно, еще раз обманусь»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Бросившая жениха-госслужащего Елена Воробей: «Если мне нравится человек, ладно, еще раз обманусь»

Бросившая жениха-госслужащего Елена Воробей: «Если мне нравится человек, ладно, еще раз обманусь»

Бросившая жениха-госслужащего Елена Воробей: «Если мне нравится человек, ладно, еще раз обманусь»

В прошлом году публика с удивлением наблюдала за любовной историей Елены Воробей. Юмористка за короткое время согласилась выйти за мужчину по имени Сергей, но внезапно рассталась с ним.


Звезда познакомилась с будущим женихом во время гастролей. Сергей был младше Елены на три года. Отношения пары развивались быстро, что очень поразило публику. Воробей вовсю готовилась к свадьбе, но однажды заявила, что разошлась с избранником.

Как оказалось, артистка вовремя поняла, что ей совсем не подходит этот мужчина. «Меня замуж выдавали, я читала про себя как фантастическую литературу, думала: «О Боже, почему?». Это расстраивало и меня, и того человека, с кем я была. Мы расстались, я приняла решение, — делилась Елена в программе «Ты не поверишь» на НТВ. — Это было все, и медитации, и прогулки под луной, и правильное питание, и никакого алкоголя. Я просто поняла, что ждать кого-то, кто тебя выгуляет — неправильно, нехорошо, и я решила сама себе устроить отдых».

Обсудить самые актуальные новости вы можете в нашем

К слову, звезда относится взвешенно к решению проблем в паре, ведь, по ее мнению, только так можно достичь взаимного понимания. Правда, Воробей признает, что больше возлюбленных вкладывается в отношения, что не приводит ни к чему хорошему. «Когда у меня происходит разбор отношений с моим партнером, я произношу буквально: «Счастье не заключается в твоей возможности меня одарить чем-то». Для меня важнее всего ощущать любовь и заботу. Мы, женщины, готовы работать над отношениями, вкладываться в них эмоционально, изобретательно, но порой этой изобретательности не хватает у того, кто рядом со мной», — грустит юмористка.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Подборка забавных твитов обо всем - 04.08.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 04.08.2022 (15 фото)
Команда Frax Finance предложила отказаться от форков Ethereum на базе PoW
Команда Frax Finance предложила отказаться от форков Ethereum на базе
Горина желает отметить развод с Артуром вечеринкой
Горина желает отметить развод с Артуром вечеринкой
В США указали на серьезную проблему при попытке изолировать Россию
В США указали на серьезную проблему при попытке изолировать Россию
Экс-директор Софии Ротару призвал не осуждать Ирину Аллегрову за большие гонорары
Экс-директор Софии Ротару призвал не осуждать Ирину Аллегрову за
Бросившая жениха-госслужащего Елена Воробей: «Если мне нравится человек, ладно, еще раз обманусь»
Бросившая жениха-госслужащего Елена Воробей: «Если мне нравится
Слова-пароли для преодоления преград на пути к счастью
Слова-пароли для преодоления преград на пути к счастью
Эксперты ЭИСИ дали первые прогнозы на предстоящие выборы
Эксперты ЭИСИ дали первые прогнозы на предстоящие выборы
Даты мусульманских праздников и точное время намазов в августе 2022 года
Даты мусульманских праздников и точное время намазов в августе 2022
Капитальный ремонт начали в здании «Театра Пилигримов» в Иркутске
Капитальный ремонт начали в здании «Театра Пилигримов» в Иркутске
Самое время отправиться на пикник
Самое время отправиться на пикник
А глаза-то дедушкины! Как выглядят повзрослевшие внуки Юрия Никулина
А глаза-то дедушкины! Как выглядят повзрослевшие внуки Юрия Никулина

Топ на сегодня

Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Заносчивая транжира или жертва травли? Слухи о Меган Маркл, которые вполне могут быть правдой
Заносчивая транжира или жертва травли? Слухи о Меган Маркл, которые
В Токмаке подняли флаг России
В Токмаке подняли флаг России
Подсчитан масштаб ухода иностранных ритейлеров из России
Подсчитан масштаб ухода иностранных ритейлеров из России
Григорий Антипенко ждет пополнения семейства
Григорий Антипенко ждет пополнения семейства

Еще по теме

Елена Воробей рассказала о своем расставании с женихом
Елена Воробей высказалась о проблемах с сердцем у Пугачевой
У Елены Воробей обнаружили коронавирус
Возлюбленный Елены Воробей упал с крыши, после чего скончался