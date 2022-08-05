Бросившая жениха-госслужащего Елена Воробей: «Если мне нравится человек, ладно, еще раз обманусь»

В прошлом году публика с удивлением наблюдала за любовной историей Елены Воробей. Юмористка за короткое время согласилась выйти за мужчину по имени Сергей, но внезапно рассталась с ним.

Звезда познакомилась с будущим женихом во время гастролей. Сергей был младше Елены на три года. Отношения пары развивались быстро, что очень поразило публику. Воробей вовсю готовилась к свадьбе, но однажды заявила, что разошлась с избранником.

Как оказалось, артистка вовремя поняла, что ей совсем не подходит этот мужчина. «Меня замуж выдавали, я читала про себя как фантастическую литературу, думала: «О Боже, почему?». Это расстраивало и меня, и того человека, с кем я была. Мы расстались, я приняла решение, — делилась Елена в программе «Ты не поверишь» на НТВ. — Это было все, и медитации, и прогулки под луной, и правильное питание, и никакого алкоголя. Я просто поняла, что ждать кого-то, кто тебя выгуляет — неправильно, нехорошо, и я решила сама себе устроить отдых».

Обсудить самые актуальные новости вы можете в нашем

К слову, звезда относится взвешенно к решению проблем в паре, ведь, по ее мнению, только так можно достичь взаимного понимания. Правда, Воробей признает, что больше возлюбленных вкладывается в отношения, что не приводит ни к чему хорошему. «Когда у меня происходит разбор отношений с моим партнером, я произношу буквально: «Счастье не заключается в твоей возможности меня одарить чем-то». Для меня важнее всего ощущать любовь и заботу. Мы, женщины, готовы работать над отношениями, вкладываться в них эмоционально, изобретательно, но порой этой изобретательности не хватает у того, кто рядом со мной», — грустит юмористка.