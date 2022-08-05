Бывший ведущий «Би-би-си» оказался педофилом
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Бывший ведущий «Би-би-си» оказался педофилом

Бывший ведущий «Би-би-си» оказался педофиломВедущего Джона Кейна осудили на восемь лет за изнасилование, которое произошло в 1970-х

Бывшего ведущего «Би-би-си» Джона Кейна (John Caine) признали виновным в сексуальном насилии над 15-летним мальчиком, которое произошло в конце 1970-х годов. За изнасилование, совершенное более 40 лет назад, 69-летнего журналиста осудили на восемь лет лишения свободы, сообщила Birmingham Mail.

По данным суда, Кейн работал на ATV, Central News и радио «Би-би-си», а его несовершеннолетняя жертва интересовалась радиовещанием. Как оказалось, Кейн также был другом семьи подростка. Он «произвел впечатление» на мальчика своей роскошной спортивной машиной и карьерой на «Би-би-си». Ведущий, помимо этого, организовывал для несовершеннолетнего «закулисные» визиты на радиостанцию.

Следствие установило, что, пока Кейн насиловал мальчика, другой мужчина, личность которого не установлена, удерживал подростка. Уточняется, что жертве педофила на момент совершения преступления еще не исполнилось 16 лет.

Прокурор Джеймс Уилсон также озвучил в суде заявление, которое спустя много лет после изнасилования сделал пострадавший. По словам мужчины, сексуальное насилие «определило всю его жизнь». Он был вынужден жить «с особым сильным чувством вины», которое «вторгалось во все возможные аспекты» его жизни.

Ранее сообщалось, что сотрудницу «Би-би-си» изнасиловали на съемках кулинарного шоу Hungry For It. Член съемочной группы рассказал, что после произошедшего в Лондоне инцидента свидетелям запретили публично выступать с какими-либо заявлениями и распространять информацию о происшествии.

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По материалам: lenta.ru

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