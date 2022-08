Чанпэн Чжао опроверг связь Binance с индийской биткоин-биржей WazirX

Binance никогда не владела долей в компании Zanmai Labs, стоящей за индийской платформой WazirX. Об этом заявил CEO биткоин-биржи Чанпэн Чжао.

2/ On 21 Nov 2019, Binance published a blog post that it had “acquired” WazirX. This transaction was never completed. Binance has never - at any point - owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating WazirX.

21 ноября 2019 года компания объявила о покупке WazirX. Согласно пресс-релизу, с 25 ноября пользователи из Индии могли покупать и продавать цифровые активы за местную валюту через Binance.

«Эта сделка так и не состоялась. Binance никогда — ни в какой момент — не владела акциями Zanmai Lab, управляющей WazirX», — подчеркнул Чжао.

По его словам, биржа предоставляет индийской площадке техническое решение для кошелька. За остальные функции, в том числе регистрацию и KYC, Чжао назвал ответственной WazirX и стоящую за ней фирму.

3/ Binance only provides wallet services for WazirX as a tech solution. There is also integration using off-chain tx, to save on network fees. WazirX is responsible all other aspects of the WazirX exchange, including user sign-up, KYC, trading and initiating withdrawals.