Чанпэн Чжао опроверг связь Binance с индийской биткоин-биржей WazirX
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Чанпэн Чжао опроверг связь Binance с индийской биткоин-биржей WazirX

Чанпэн Чжао опроверг связь Binance с индийской биткоин-биржей WazirX


Binance никогда не владела долей в компании Zanmai Labs, стоящей за индийской платформой WazirX. Об этом заявил CEO биткоин-биржи Чанпэн Чжао.



21 ноября 2019 года компания объявила о покупке WazirX. Согласно пресс-релизу, с 25 ноября пользователи из Индии могли покупать и продавать цифровые активы за местную валюту через Binance.


«Эта сделка так и не состоялась. Binance никогда — ни в какой момент — не владела акциями Zanmai Lab, управляющей WazirX», — подчеркнул Чжао.


По его словам, биржа предоставляет индийской площадке техническое решение для кошелька. За остальные функции, в том числе регистрацию и KYC, Чжао назвал ответственной WazirX и стоящую за ней фирму.



В августе 2022 года Управление правоприменения Минфина Индии заподозрило WazirX в отмывании $350 млн. По данным СМИ, регулятор заморозил активы биржи на $8,16 млн в рамках дела.


О расследовании касательно нарушения платформой Закона об управлении иностранной валютой изначально стало известно в июне 2021 года. 


Позднее СМИ уточнили, что власти изучают деятельность управляемых китайскими операторами приложений — часть денег якобы отмыли через биткоин-биржу.


В начале 2022 года платформу обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более $6 млн.


Напомним, в июле Reuters выпустило расследование, согласно которому Binance продолжала обслуживать клиентов из Ирана, обходя санкции США и запрет на ведение бизнеса в этой стране.


Представители биржи по соблюдению нормативных требований опровергли выводы журналистов. Они также отметили, что компания потеряла «около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода» из-за введения KYC. Позднее Чжао назвал ошибочной эту цитату.

# Экономика binance, индия, чанпэн чжао, новости
По материалам: ForkLog

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