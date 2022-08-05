ЧП: Певицу едва не убили в Питере из-за денег

Певица Люся Чеботина чудо выжила. 25-летняя исполнительница популярного хита «Солнце в Монако» Люся Чеботина рассказала в соцсетях, что на нее напали в одном из клубов Санкт-Петербурга. И артистке даже пришлось отменить свое выступление. «Соучредитель этого заведения зашел к нам в примерку и начал прямо перед моим выходом на сцену общаться по-хамски со мной и моей мамой (она мой директор). Налетал, хватал меня за джинсы, в наш адрес шли оскорбления и мат, чуть ли не лез в драку», — говорит Чеботина. «Он сказал: «Двойную цену сюда налом. Или вы отсюда никуда не уйдете», — продолжает рассказывать певица. К счастью, ей удалось сбежать из этого клуба, физически девушка не пострадала.