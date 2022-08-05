Что необходимо делать, чтобы защититься от энергетического вампира

В окружении каждого человека есть энергетические вампиры, которые могут действовать скрытно. Есть несколько советов, которые помогут защититься от их негативного влияния.

Каким образом действуют энергетические вампиры

Под энергетическим вампиром понимают человека, который отнимает у своего собеседника энергию и силы осознанно или нет. Все это происходит из-за того, что энергетический вампир не имеет своей силы и ему неоткуда ее черпать. Именно поэтому он старается подпитываться энергией от чужих людей, используя разные способы.

Выделяют два типа людей-вампиров — лунные и солнечные. Первые действуют очень медленно и понемногу забирают у собеседника его силы. Зачастую это скрытные люди, которых очень проблематично вычислить. Вторые же наиболее агрессивные и насыщаются силами собеседника, когда выводят его из равновесия. Нередко они используют для этих целей провокацию. К каждому из них нужен свой подход.





Методы борьбы с энергетическими вампирами

Круг общения

Нужно постараться вытеснить этого человека из своего круга общения. Сделать это довольно-таки просто, если он не является родственником. Нужно лишь игнорировать человека и стараться с ним не пересекаться. Если общение сведется к нулю, он не сможет заниматься «энергетическим воровством». Не всегда легко выбросить человека из своего круга общения, но в некоторых случаях это является единственным способом, который позволит избавиться от негативного влияния энергетического вампира.

Внимание

Нужно перестать обращать внимание на такого человека, как бы трудно это не казалось. Этот метод подойдет лишь для стойких людей, которые умеют и могут сдерживать свои эмоции. На солнечных вампиров невозможно не обратить внимание, это под силу далеко не всем людям. Эта техника больше всего подходит для лунных вампиров, потому что они медленно воруют энергию собеседника.





Юмор

Обезоружить вампира помогут шутки и юмор. Лунного вампира они исправят очень быстро, что не скажешь о солнечном.

Согласие

Чтобы не быть донором для вампира, не нужно создавать ситуации, когда он захочет критиковать или задавать много лишних вопросов. В данном случае нужно прибегнуть к методу перманентного «да». Когда кто-то начинает критиковать, нужно сразу соглашаться, если же ругают, то не останавливать их. Не стоит пытаться спорить с вампиром, какой бы ни была при этом ситуация.

Слабые места

Чтобы не дать возможность энергетическому вампиру отнимать у вас силы и энергию, необходимо выявить и устранить все свои слабые места: испуг, тревогу, навязчивые мысли и идеи. Всегда нужно помнить, что между вампиром и его жертвой есть общее слово — страх. Только лишив его «пищи», человек сможет стать неинтересным для него.

Помнить о себе





Когда энергетический вампир пытается заставить человека что-то сделать, нужно всегда помнить о себе. Следует взять на себя роль эгоиста, поскольку энергетические вампиры к ним намного реже обращаются за помощью. Эгоисты всю свою энергию направляют внутрь, а вампирам важно, чтобы люди начинали ее отдавать. Если так себя вести, то человек будет неинтересен им.