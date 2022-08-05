Что символизирует президентскую власть в России

Официальные символы президентской власти были установлены 26 лет назад и вручаются вновь избранному главе государства во время инаугурации.

Президент Борис Ельцин 5 августа 1996 года подписал Указ №1138 «Об официальных символах президентской власти и их использовании при вступлении в должность вновь избранного Президента Российской Федерации». Согласно документу, символами президентской власти являются: Штандарт (флаг) Президента РФ, утвержденный Указом от 15 февраля 1994 года, Знак Президента и специально изготовленный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации.

Президентский Штандарт представляет собой квадратное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос, соответствующих цветам российского флага. Полотнище окаймлено золотой бахромой, а в его центре расположено золотое изображение Государственного герба Российской Федерации.

Знак Президента состоит из знака и цепи знака и является символической копией ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и представляет собой золотой крест с расширяющимися концами, покрытый с лицевой стороны рубиновой эмалью. На оборотной стороне написан девиз: «Польза, честь и слава».

Специальный экземпляр Конституции представляет собой единственный экземпляр официального текста Конституции РФ 1993 года, переплетенный кожей варана красного цвета. На обложке размещен накладной серебряный Государственный герб России и тисненная золотом надпись «Конституция Российской Федерации». Он постоянно размещается в библиотеке Президента России и покидает ее стены лишь для участия в процедуре вступления в должность главы государства — инаугурации. Кстати, с 2000 года из указа об официальных символах президентской власти специальный экземпляр Конституции исключен, и сейчас он считается таковым лишь по традиции.

Символы передаются вновь избранному Президенту во время церемонии вступления в должность после принесения им присяги.



