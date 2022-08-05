Цифры и богатство: как вычислить благоприятные денежные дни

Нумерологи считают, что денежные потоки в жизни каждого человека меняются постоянно, и с помощью цифр легко можно вычислить благоприятные и неблагоприятные дни для привлечения богатства. Чтобы определить дни, в которые высоки шансы на успех, нужно воспользоваться простыми нумерологическими расчетами.

Как произвести нумерологический расчет денежных дней





Для того чтобы определить наиболее благоприятный день, когда деньги будут буквально течь к вам в руки, важно знать свое денежное число. Его легко вычислить при помощи сложения первой буквы вашего имени, переведя ее в цифру, и даты рождения.

К примеру, ваше имя Дмитрий — это пятая буква алфавита, соответственно, цифра 5. Дата рождения — 28.12.1985. Складываем все полученные цифры:

5+2+8+1+2+1+9+8+5 = 41

Складывать цифры надо до тех пор, пока не получите однозначное число:

4+1= 5

Далее смотрим по таблице, что соответствует этой цифре в нумерологии.

Как определить дни, в которые можно привлечь богатство





Каждой цифре в нумерологии соответствует несколько денежных дней. Они являются самыми благоприятными для привлечения свежих финансовых потоков. Именно в эти дни следует быть внимательными к происходящим вокруг событиям и постараться не упустить свой шанс.

Он может проявляться по-разному: крупным выигрышем в лотерею, удачной финансовой сделкой, предложением высокооплачиваемой работы или получением новых источников дохода. Главное, правильно расшифровать знаки судьбы, чтобы не упустить удачу, которая будет стучаться к вам в двери в эти дни.

Цифра 1. Благоприятные дни месяца — 1, 10, 28 число, дни недели — вторник и суббота.

Цифра 2. Наиболее благоприятный день недели — вторник. Удачные числа для привлечения денег — 2, 11, 20.

Цифра 3. Финансовая удача ожидает вас по средам — 3, 12, 21 и 30 числа каждого месяца.

Цифра 4. Наиболее благоприятный день — четверг, числа — 4, 13, 22 и 31.

Цифра 5. Следует обратить внимание на числа 5, 14 и 23. Лучший день недели — пятница.

Цифра 6. Вторник и суббота — самые удачные дни недели, благоприятные числа месяца — 6, 15, 24.

Цифра 7. Для привлечения новых денежных потоков лучше всего подходят числа — 7, 16 и 25. Воскресенье и пятница — наиболее удачные дни недели.

Цифра 8. Не теряйте бдительности каждый вторник и четверг. Наиболее удачные числа месяца — 8, 17, 26.

Цифра 9. Вашими денежными днями являются среда и четверг, а также 9, 18 и 27 число каждого месяца.