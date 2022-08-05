Дана Борисова обвинила Ольгу Бузову в пьянстве

Ведущая Дана Борисова возмущена поведением певицы. В последнее время поступки Ольги Бузовой шокируют не только ее многочисленных фанатов, но и представителей шоу-бизнеса. Так, телеведущая Дана Борисова, увидев выступление поющей ведущей на VK Fest, возмутилась ее поведением.«Ее заявление про большие пенисы — это такая стыдобень, такое позорище! Это было так отвратно, так неожиданно — заорать со сцены такое. Могу это объяснить только тем, что ей на почве сильного употребления спиртного снесло крышу. У тех, кто употребляет много алкоголя, особенно у женщин, совершенно пропадает чувство стыда и скромности. Они ведут себя вызывающе», — сказала Дана Борисова «Экспресс газете». Напомним, Дана Борисова несколько лет боролась с алкогольной и другими зависимостями. Она успешно прошла лечение и теперь не прикасается к спиртным напиткам.