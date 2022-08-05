Дана Борисова обвинила Ольгу Бузову в пьянстве
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дана Борисова обвинила Ольгу Бузову в пьянстве

Дана Борисова обвинила Ольгу Бузову в пьянстве
Ведущая Дана Борисова возмущена поведением певицы. В последнее время поступки Ольги Бузовой шокируют не только ее многочисленных фанатов, но и представителей шоу-бизнеса. Так, телеведущая Дана Борисова, увидев выступление поющей ведущей на VK Fest, возмутилась ее поведением.
«Ее заявление про большие пенисы — это такая стыдобень, такое позорище! Это было так отвратно, так неожиданно — заорать со сцены такое. Могу это объяснить только тем, что ей на почве сильного употребления спиртного снесло крышу. У тех, кто употребляет много алкоголя, особенно у женщин, совершенно пропадает чувство стыда и скромности. Они ведут себя вызывающе», — сказала Дана Борисова «Экспресс газете». Напомним, Дана Борисова несколько лет боролась с алкогольной и другими зависимостями. Она успешно прошла лечение и теперь не прикасается к спиртным напиткам.
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

Последние новости

В Иркутской области стартовала ежегодная акция «Скажи мусору нет»
В Иркутской области стартовала ежегодная акция «Скажи мусору нет»
Возможность Европы пережить зиму поставили в зависимость от Азии
Возможность Европы пережить зиму поставили в зависимость от Азии
Мадина Рассулова показала один день из жизни Business Program Менеджера в Microsoft в Сингапуре
Мадина Рассулова показала один день из жизни Business Program
Юлия Савичева променяла семью на карьеру
Юлия Савичева променяла семью на карьеру
Алла Пугачева начала закупать медицинское оборудование
Алла Пугачева начала закупать медицинское оборудование
Светлана Лобода попрощалась с карьерой после переезда в Латвию
Светлана Лобода попрощалась с карьерой после переезда в Латвию
Виктория Боня увидела себя в героине сериала «Нереалити»
Виктория Боня увидела себя в героине сериала «Нереалити»
Дана Борисова обвинила Ольгу Бузову в пьянстве
Дана Борисова обвинила Ольгу Бузову в пьянстве
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Гороскоп здоровья на 6 августа 2022 года: как избежать осложнений в этот день
Гороскоп здоровья на 6 августа 2022 года: как избежать осложнений в
В СФ оценили планы Риги снести памятник советским воинам словами «еще аукнется»
В СФ оценили планы Риги снести памятник советским воинам словами «еще
Лучших сотрудников службы инкассации наградили в Байкальском банке
Лучших сотрудников службы инкассации наградили в Байкальском банке

Топ на сегодня

Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского залива
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase Prime
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase
«Газпром» объяснил невозможность получить турбину для «Северного потока»
«Газпром» объяснил невозможность получить турбину для «Северного

Еще по теме

Секрет на миллион - Дана Борисова (16.09.2017)
В новом клипе Ольги Бузовой Дана Борисова сыграет тусовщицу и наркоманку
Прямой эфир - Андрей Малахов. Дана Борисова обвинила Алену Кравец (23.01.2018)
Дана Борисова рассказала о съемках в порно