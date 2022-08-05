ДАО Everscale одобрило проведение экономической реформы проекта
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ДАО Everscale одобрило проведение экономической реформы проекта

ДАО Everscale одобрило проведение экономической реформы проекта


Децентрализованная автономоная организация (ДАО), управляющая экосистемой Everscale, проголосовала за реформу, которая призвана повысить качество управления проектом и смягчить для него последствия «криптозимы». Предложенная инициатива состоит из нескольких направлений.


Выплаты ключевым участникам и партнерам 


Общий обязательств по решениям, принятым ДАО, составляют около 50 млн EVER, говорится в сопроводительной записке к проекту. 


Выпуск этой суммы в свободный оборот при исполнении решений приведет к дополнительному давлению на цену нативной монеты Everscale. Однако замораживать средства до окончания кризиса на рынке криптовалют неправильно, считают авторы инициативы.


Для смягчения последствий они предложили создать токен LEVER, обеспеченный EVER в соотношении 1:1. При этом для актива будет действовать двухлетний локап-период, в течение которого токены будут заблокированы в стейкинге. По окончании локап-периода средства можно будет получить вместе с накопленной за два года доходностью.


LEVER планируют распределить между участниками ДАО Everscale. Токены также получат члены совета основателей проекта и партнеры.


Введение KPI для DeFi Alliance и EverX


Согласно условиям вестинга и решениям, принятым советом основателей Everscale до запуска ДАО, ключевые участники проекта, DeFi Alliance и EverX, должны получить по 170 млн EVER каждый. Это существенная часть от текущего оборота (1,24 млрд монет).


Чтобы избежать волатильности цены при единовременной выдаче столь значительной суммы, DeFi Alliance и EverX решили установить совместный KPI: выход EVER в ТОП-100 криптовалют по капитализации в краткосрочной перспективе, и в ТОП-10 — в долгосрочной. На момент написания статьи актив занимает 245-ю строчку в CoinMarketCap и 238-ю — в Coingecko.


Монеты, предусмотренные вестингом, будут разблокировать для DeFi Alliance и Everscale постепенно, по мере достижения установленной цели.


Децентрализация процесса разработки протокола


Несколько месяцев назад компания EverX, которая является главным разработчиком архитектуры Everscale, обязалась открыть код своих решений и привлечь к развитию ядра протокола сторонних разработчиков.


Первый шаг на пути к новой модели сделали в июне 2022, когда был создан комитет по технической архитектуре Everscale, в который вышли главные эксперты из числа сообщества. Группа уже провела три собрания.


В будущем приоритеты разработки протокола Everscale будут определять децентрализованно, говорится в проекте реформы. При отсутствии внутреннего консенсуса предложения будут выносить на голосование ДАО.


Начиная с июля 2022 года разработку ядра будут финансировать из Everscale Foundation, код всех полученных на эти средства решений будет открыт.


Гранты и партнерства


Большинство выданных грантов и заключенных партнерств не принесли ценности Everscale, констатировали авторы реформы. Хотя этот механизм останется основным способом развития экосистемы, подход к его реализации изменят. 


Как говорится в проекте реформы, отныне партнеры будут получать награды от Everscale только после того, как смогут доказать свой вклад в развитие проекта. Каждое решение о выдаче очередной награды партнеру сможет принять только ДАО. Гранты из казны Everscale будут выдавать только в фиатной валюте, чтобы не создавать угрозу для стабильности цены EVER.


Каждое из направлений, указанных в проекте реформы, будет детализировано и вынесено на отдельное голосование. Задача данной инициативы — обозначить набор мер, которые необходимо предпринять, подчеркнули ее создатели.


Ранее ДАО Everscale проголосовало за прекращение выплат 30 партнерам и основателям из-за их недостаточной активности. Децентрализованную организацию, в работе которой могут участвовать все держатели EVER, запустили в марте 2022 года.

# Экономика everscale, дао, новости
По материалам: ForkLog

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