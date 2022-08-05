Датская ИИ-партия решила избираться в парламент

Политическая партия в Дании, чья идеология и программа построена искусственным интеллектом, намерена принять участие в парламентских выборах 2023 года. Об этом пишет TechExplore.

В конце мая 2022 года группа художников Computer Lars создала Синтетическую партию (СП). Они намерены охватить около 15% датчан, которые не ходили на выборы в 2019 году.

В партии считают, что избиратели не голосовали, потому что к ним не обратилась ни одна из традиционных политических сил.

Проанализировав все письменные публикации микропартий Дании с 1970 года, искусственный интеллект СП разработал программу. По мнению алгоритма, она отражает «политические взгляды обычного человека».

Среди предложений партии — введение безусловного базового дохода в размере 100 000 крон ($13 700) в месяц. Сумма более чем вдвое превышает среднюю зарплату по стране.

СП также поддерживает добавление 18-й цели ООН в области устойчивого развития, которая позволит «людям и алгоритмам сосуществовать более напрямую, чем сейчас».

Избиратели могут взаимодействовать с искусственным интеллектом партии через Discord-канал.

Создание СП является насмешливым ответом сотням небольших организаций, созданных в последние годы. Всего в Дании насчитывается 230 микропартий, включая Синтетическую.

«Это способ имитировать политический процесс повсюду, но в прямом противоборстве с аппаратом законотворчества, политическим правоприменением и организационными правами», — сказал один из членов коллектива Аскер Брилд Стаунаес.

Партия пока не получила достаточной поддержки для участия в выборах 2023 года. Согласно закону, политическая сила должна собрать 20 182 подписи для включения в бюллетень, а в настоящее время их всего четыре.

Однако, если партии удастся получить место в парламенте, она планирует использовать свой мандат для связи ИИ с работой, выполняемой членами собрания.

«Идея состоит в том, чтобы взять эту огромную политическую и экономическую силу [алгоритмы] [...] и попытаться вписать ее в традиционную политическую систему», — сказал Брилд Стаунаес.

Он добавил, что в настоящее время «у нас нет возможности решать проблемы людей и ИИ в демократических условиях».

В сентябре 2022 года партия планирует провести свой первый предвыборный митинг «для живой аудитории».

Напомним, в июле китайские ученые создали ИИ для оценки лояльности членов Компартии.

В июне исследователи обнаружили, что в 2018 году алгоритмы Facebook продвигали записи местных ячеек Республиканской партии США несмотря на то, что их конкуренты публиковали посты чаще.



