Даты мусульманских праздников и точное время намазов в августе 2022 года

В августе весь мусульманский мир празднует большое духовное событие — день Ашура. Это десятый день месяца Мухаррам, когда все верующие соблюдают правила и чтут древние традиции.

В конце августа 2022 года начнется месяц Сафар. В течение всего этого периода читаются священные молитвы. Мусульманам необходимо знать о запретах на день Ашура и точное время намазов в текущем месяце.

Традиции и запреты на день Ашура

В 2022 году день Ашура наступит 8 августа. Это десятый день священного месяца Мухаррам. Мусульмане вспоминают великое событие — создание из глины Аллахом первого человека, а также самих небес и Земли. Теперь ежегодно Всевышний напоминает человечеству о необходимости творить добрые дела. Можно сказать, что для мусульманина это святой долг.





Однако не все мусульмане имеют одинаковые традиции дня Ашура. Так, десятый день Мухаррама является скорбным днем для шиитов. Они вспоминают имама Хусейна, внука Мухаммеда. Стоит заметить, что разделение религиозной традиции произошло в 680 году, когда и был убит имам Хусейн.

Сунниты будут широко праздновать день Ашура. Их религиозный дух только закаляется благодаря посту и молитве, искреннему покаянию. Считается, что в праздник любой может получить прощение грехов. Но для этого нужно четко соблюдать запреты дня Ашура, не скупиться и помогать всем нуждающимся. Сунниты по традиции угощают не только близких, но и совершенно незнакомых людей.

В это же время шииты будут держать траур. Праздновать этот день у них запрещено, точно так же, как и у суннитов следовать традиции самобичевания. После ряда поминальных обрядов шииты выходят на улицу и жестоко истязают себя железными цепями, чтобы хоть немного прочувствовать страдания своего духовного лидера имама Хусейна.





Начало месяца Сафар

В конце августа, 28 числа, начинается второй мусульманский месяц Сафар — спокойный и гармоничный период, когда можно поразмыслить о своей жизни. Приближение осени будто закодировано и в его названии. Так, в переводе с арабского «Сафар» означает «желтый», что напоминает нам о желтеющей листве и приближении холодных дней.

Ранее верили, что в месяц Сафар многим становится грустно из-за того, что происходят печальные события. Но если углубиться в историю ислама, станет ясно, что это поверье не имеет ничего общего с реальностью. Именно в этот период дочка Мухаммеда вышла замуж. Потому мусульмане могут не бояться и спокойно проводить свадебные церемонии.

Намазы в августе 2022 года: точное время молитв в течение дня

Календарь поможет мусульманам не пропустить точное время намазов в августе 2022 года:



