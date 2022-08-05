Дима Билан рассказал о своей эмиграции

Певец Дима Билан решил остаться там, где ему хорошо. Артист напугал свою аудиторию внезапной поездкой за границу. В нынешней ситуации, когда чуть ли не каждый день в СМИ появляются новости об эмиграции звезд, отъезд певца выглядел тревожно. Некоторые решили, что он решил последовать примеру Чулпан Хаматовой, навсегда уехавшей из России. Билан сделал заявление: он уехал исключительно по работе и скоро вернется обратно. Оказалось, что он остановился в роскошном отеле в Турции. Там его встречали с шампанским и цветами, хотя артист пробудет там всего несколько дней.Дима опубликовал в Сети отчет о своей поездки и рассерженно отреагировал на слухи об эмиграции. «Кто там на меня бочку катил, что улетел навсегда?! Хотя тут так гостеприимно, что даже останусь на лишних пару дней», — цитирует Билана «Пятый канал». Кстати, как говорят, Билан недавно решил, что ему мало быть известным певцом, он замахнулся на роль в турецком сериале. Вроде бы российский артист даже уже договорился с турками о съемках. Видимо, Дима мечтает о славе исполнителя роли Серкана Болата, по которому сходят с ума девушки в России.