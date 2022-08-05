Дмитрий Нагиев во второй раз станет дедом

Как оказалось ведущий, и актер Дмитрий Нагиев ожидает пополнение в семействе. Артист передал своему сыну «суперспособность» скрывать от широкой публики подробности личной жизни. 32-летний Кирилл ведёт закрытый образ жизни. По слухам, он уже довольно давно живет с избранницей Юлией Мельниковой. Буквально на днях выяснилось, что у пары есть общий ребенок — дочка, которая родилась примерно восемь лет назад. Сразу после этого появилась еще одна новость: скоро Кирилл снова станет отцом. Темой отцовства Нагиева-младшего все заинтересовались после того, как Дмитрий в своем последнем интервью проговорился, что стал дедушкой. Никакой другой информации о своем новом статусе он решил не раскрывать. За него это сделали журналисты, которые связались с родными Юлии.Близкие невестки Мельниковой подтвердили, что у неё есть дочь, а вместе с этим раскрыли семейный секрет о второй беременности Юлии. Как оказалось, невестка Нагиева находится в ожидании рождения еще одного ребенка. «Подтвердил беременность жены 32-летнего Кирилла и другой член большой семьи, заверив, что поздравлять еще рано», — пишет источник «КП». Напомним, что у Дмитрия помимо Кирилла есть два внебрачных ребенка: сын Марк от Наталии Коваленко и дочь от Анны Спектор. Своих наследников он прячет от папарацци, также, как и любимых женщин. «Держать в секрете личную жизнь легко — просто не показывать, и все», — поделился как-то Нагиев в интервью.