Джиган с семьей не усел переехать, как уже осточертел соседям

Рэпер Джиган вместе с семьей переехал в новый дом, но от соседей уже сыплются жалобы. Оксана Самойлова и Джиган в июле сменили место жительства – звездное семейство переехало из своего старого загородного дома на Новой Риге в другой, еще более шикарный и просторный с лифтом. Оказалось, что супруги поселились в элитном поселке Agalarov Estate, принадлежащем компании Эмина Агаларова «Крокус интернэшнл», но их образ жизни пришелся не по душе соседям. Стало известно, что респектабельным владельцам недвижимости не нравится, как ведут себя Самойлова и Джиган: мол, они слишком шумят и закатывают вечеринки. В Сети даже появилась переписка с жалобами на «шумный табор» звездного семейства, а эксперты предположили, что, если так пойдет и дальше, Оксану и Дениса (настоящее имя рэпера) могут даже привлечь к административной ответственности.«Юристы разделяют систематический шум и громкие звуки в ночной период. В первом случае речь идет о нарушении санитарных норм, а после 23 часов мы говорим уже о нарушении административного законодательства. Если соседи любят закатывать вечеринки или слушают музыку днями напролет, можно подать жалобу в госорганы. Если будет зафиксировано нарушение, то работники Роспотребнадзора вправе взыскать с виновного штраф в размере от 500 рублей до 1000 рублей», — рассказала адвокат Ольга Власова в беседе с порталом «Звездач». К слову, Самойлова и Джиган не покупали новый особняк. По слухам, пара арендует дом за три миллиона рублей в месяц, а свой старый коттедж они безуспешно пытаются продать уже два года, запросив за него 140 миллионов рублей.