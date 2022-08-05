Freedom Planet 2 выпустят на Xbox и Playstation, но позже чем на PC

Вадим Карасев





Игра Freedom Planet вышла в 2014 году и оказалась весьма популярной у игроков. Разработчики более пяти лет назад анонсировали выход сиквела, а сегодня сообщили, что скоро выпустят его на PC, а позже игра будет доступна на других платформах. Релиз Freedom Planet 2 состоится, кроме компьютеров, на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Switch.

Заявлено, что Freedom Planet 2 выйдет на PC уже 13 сентября 2022 года. Что касается консольных версий игры, их выпустят летом 2023 года, пока точная дата не называется.

Freedom Planet 2 — платформер с боковой прокруткой. В игре обещают на старте 4 персонажей, большой мир Авалиса с более чем 100 уникальными NPC, несколько режимов (помимо сюжетного приключения) и значительные отличия от первой части, в том числе новые механики.

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