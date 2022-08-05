Freedom Planet 2 выпустят на Xbox и Playstation, но позже чем на PC
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Freedom Planet 2 выпустят на Xbox и Playstation, но позже чем на PC

Freedom Planet 2 выпустят на Xbox и Playstation, но позже чем на PC


Игра Freedom Planet вышла в 2014 году и оказалась весьма популярной у игроков. Разработчики более пяти лет назад анонсировали выход сиквела, а сегодня сообщили, что скоро выпустят его на PC, а позже игра будет доступна на других платформах. Релиз Freedom Planet 2 состоится, кроме компьютеров, на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Switch.

Заявлено, что Freedom Planet 2 выйдет на PC уже 13 сентября 2022 года. Что касается консольных версий игры, их выпустят летом 2023 года, пока точная дата не называется.

Freedom Planet 2 — платформер с боковой прокруткой. В игре обещают на старте 4 персонажей, большой мир Авалиса с более чем 100 уникальными NPC, несколько режимов (помимо сюжетного приключения) и значительные отличия от первой части, в том числе новые механики.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Freedom Planet 2 выпустят на Xbox и Playstation, но позже чем на PC
Freedom Planet 2 выпустят на Xbox и Playstation, но позже чем на PC
В Госдуме призвали уволить Ивана Урганта с Первого канала. Ответ телеведущего
В Госдуме призвали уволить Ивана Урганта с Первого канала. Ответ
Собянин рассказал о благоустройстве районов Перово и Вешняки
Собянин рассказал о благоустройстве районов Перово и Вешняки
Письмо Джона Леннона Полу Маккартни выставят на аукцион
Письмо Джона Леннона Полу Маккартни выставят на аукцион
Путин поблагодарил Эрдогана за его участие в соглашении по зерну
Путин поблагодарил Эрдогана за его участие в соглашении по зерну
Все обсуждают Бумагогорию — бумажный город, который придумал школьник и на который обратили внимание крупнейшие российские бренды
Все обсуждают Бумагогорию — бумажный город, который придумал школьник
Block получила от продажи биткоина $1,79 млрд за квартал
Block получила от продажи биткоина $1,79 млрд за квартал
В Иркутской области стартовала ежегодная акция «Скажи мусору нет»
В Иркутской области стартовала ежегодная акция «Скажи мусору нет»
Возможность Европы пережить зиму поставили в зависимость от Азии
Возможность Европы пережить зиму поставили в зависимость от Азии
Мадина Рассулова показала один день из жизни Business Program Менеджера в Microsoft в Сингапуре
Мадина Рассулова показала один день из жизни Business Program
Юлия Савичева променяла семью на карьеру
Юлия Савичева променяла семью на карьеру
Алла Пугачева начала закупать медицинское оборудование
Алла Пугачева начала закупать медицинское оборудование

Топ на сегодня

Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского залива
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase Prime
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase
Екатерина Гусева поделилась редким фото с мужем в честь серебряной свадьбы
Екатерина Гусева поделилась редким фото с мужем в честь серебряной

Еще по теме

Детективное приключение Paradise Killer выйдет на приставках Xbox
Clockwork Aquario доберется до приставок Xbox этим летом
Игра Submerged: Hidden Depths доберется до приставок Xbox и Playstation
Planet of Lana – новый консольный эксклюзив для Xbox One и Xbox Series X | S