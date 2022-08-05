Горина желает отметить развод с Артуром вечеринкой

Вадим Карасев

Радостная Екатерина Горина решила поделиться с фанатами своими планами на ближайшие будущее. Для начала она решила организовать вечеринку, чтобы отметить такое грандиозное событие как собственный развод. Ранее на Дом-2 она уже сжигала их совместные с Артуром Николайчуком фотографии, а теперь она хочет полноценно отпраздновать свои свободу, прежде чем начнёт пытаться найти себе нового парня. Эта пара провстречалась меньше года, а в браке они и того меньше пробыли, в связи с чем Горина действительно планирует повеселиться.Также девушка приняла решение достаточно кардинально сменить свой образ. Пока не ясно, что из этого в итоге получится, но скоро будет видно. Сам Николайчук поведение бывшей жены пока никак не комментировал. Видимо, он тоже решил начать новую жизнь и неплохо проводит время в культурной столицы в компании Екатерины Миходуй.Дополнительно Горина хочет устроить откровенную фотосессию. Это в отношениях с Артуром она была очень стеснительной и даже в купальнике боялась разгуливать по Поляне. А сейчас ситуация сильно изменилась. Может она рассчитывает стать Корневой Дом-2?