Горина желает отметить развод с Артуром вечеринкой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Горина желает отметить развод с Артуром вечеринкой

Горина желает отметить развод с Артуром вечеринкой
Катя Горина рассказала, что планирует делать в ближайшее время. Они с Николайчуком развелись и теперь девушка хочет закатить вечеринку.
 Радостная Екатерина Горина решила поделиться с фанатами своими планами на ближайшие будущее. Для начала она решила организовать вечеринку, чтобы отметить такое грандиозное событие как собственный развод. Ранее на Дом-2 она уже сжигала их совместные с Артуром Николайчуком фотографии, а теперь она хочет полноценно отпраздновать свои свободу, прежде чем начнёт пытаться найти себе нового парня. Эта пара провстречалась меньше года, а в браке они и того меньше пробыли, в связи с чем Горина действительно планирует повеселиться.

Также девушка приняла решение достаточно кардинально сменить свой образ. Пока не ясно, что из этого в итоге получится, но скоро будет видно. Сам Николайчук поведение бывшей жены пока никак не комментировал. Видимо, он тоже решил начать новую жизнь и неплохо проводит время в культурной столицы в компании Екатерины Миходуй.

Дополнительно Горина хочет устроить откровенную фотосессию. Это в отношениях с Артуром она была очень стеснительной и даже в купальнике боялась разгуливать по Поляне. А сейчас ситуация сильно изменилась. Может она рассчитывает стать Корневой Дом-2?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Подборка забавных твитов обо всем - 04.08.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 04.08.2022 (15 фото)
Команда Frax Finance предложила отказаться от форков Ethereum на базе PoW
Команда Frax Finance предложила отказаться от форков Ethereum на базе
Горина желает отметить развод с Артуром вечеринкой
Горина желает отметить развод с Артуром вечеринкой
В США указали на серьезную проблему при попытке изолировать Россию
В США указали на серьезную проблему при попытке изолировать Россию
Экс-директор Софии Ротару призвал не осуждать Ирину Аллегрову за большие гонорары
Экс-директор Софии Ротару призвал не осуждать Ирину Аллегрову за
Бросившая жениха-госслужащего Елена Воробей: «Если мне нравится человек, ладно, еще раз обманусь»
Бросившая жениха-госслужащего Елена Воробей: «Если мне нравится
Слова-пароли для преодоления преград на пути к счастью
Слова-пароли для преодоления преград на пути к счастью
Эксперты ЭИСИ дали первые прогнозы на предстоящие выборы
Эксперты ЭИСИ дали первые прогнозы на предстоящие выборы
Даты мусульманских праздников и точное время намазов в августе 2022 года
Даты мусульманских праздников и точное время намазов в августе 2022
Капитальный ремонт начали в здании «Театра Пилигримов» в Иркутске
Капитальный ремонт начали в здании «Театра Пилигримов» в Иркутске
Самое время отправиться на пикник
Самое время отправиться на пикник
А глаза-то дедушкины! Как выглядят повзрослевшие внуки Юрия Никулина
А глаза-то дедушкины! Как выглядят повзрослевшие внуки Юрия Никулина

Топ на сегодня

Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Заносчивая транжира или жертва травли? Слухи о Меган Маркл, которые вполне могут быть правдой
Заносчивая транжира или жертва травли? Слухи о Меган Маркл, которые
В Токмаке подняли флаг России
В Токмаке подняли флаг России
Подсчитан масштаб ухода иностранных ритейлеров из России
Подсчитан масштаб ухода иностранных ритейлеров из России
Григорий Антипенко ждет пополнения семейства
Григорий Антипенко ждет пополнения семейства

Еще по теме

Николайчук и Горина сообщили, почему они уходят с проекта
Из-за Безуса Горина решила расстаться с Николайчуком
Николайчук покинул проект, а Горина решила остаться
Горину экстренно прооперировали с серьёзным диагнозом