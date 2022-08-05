Хит Game Pass, игра Naraka: Bladepoint, сегодня получает бесплатно кооперативную кампанию

Вадим Карасев





Около месяца назад игра Naraka: Bladepoint вышла в подписке Game Pass, где она получила хорошую критику от игроков и немалую популярность. Ранее разработчики сообщали, что в этом и была их цель выпуска Naraka: Bladepoint в подписке — завоевать популярность не только в азиатских странах и расширить базу пользователей.

Сегодня Naraka: Bladepoint получает важное обновление в виде кооперативной кампании. Ранее проект предлагал только режим Королевской Битвы, теперь же игроки могут совместно сражаться в режиме PvE. Разработчики следующим образом описывают кооператив в Naraka: Bladepoint:

Игроки могут принять вызов в командах из трех человек в этом новом режиме. На двух этапах игроки будут сталкиваться со множеством испытаний различной сложности, когда свирепые враги окружают и атакуют их. По мере того, как сложность возрастает, три игрока должны будут общаться и сотрудничать, чтобы выжить и выйти победителями.

Ниже можно посмотреть трейлер кооперативной сюжетной кампании, разработчики обещают, что со временем она будет расширяться.

Watch this video on YouTube