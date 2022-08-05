Хованский раскритиковал Дудя за зацикленность на Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Хованский раскритиковал Дудя за зацикленность на Украине

Хованский раскритиковал Дудя за зацикленность на УкраинеХованский раскритиковал Дудя за чрезмерное количество вопросов про Украину в интервью

Российский блогер Юрий Хованский раскритиковал журналиста и блогера Юрия Дудя (включен в реестр СМИ-иноагентов) за чрезмерное количество интервью, в которых тот обсуждал с героями связанные с ситуацией на Украине вопросы. Пост, в котором он обвинил журналиста в зацикленности на этой теме, блогер опубликовал в своем Telegram-канале.

«Не, чуваки, это уже не смешно, ***. 11-е, ***, интервью Дудя — и все еще, ***, одни и те же вопросы: про [президента России Владимира] Путина, Про Украину. (...) Юра, ***, что с тобой?» — задался вопросом блогер. Он также указал на то, что журналист задает одни и те же вопросы, не учитывая особенности профессиональной деятельности героя: в качестве примера Хованский привел интервью, в котором Дудь задавал вопросы об Украине специалисту по античности Александру Баунову.

«Серьезно, не понимаю, Дудь, тебя переклинило, что ли? Все поняли твою позицию. (...) Ничто не должно иметь 11 выпусков», — возмутился Хованский. В заключение блогер добавил, что, по его мнению, Дудю стоило бы начать общаться с гостями на другие темы.

В апреле Минюст включил Дудя в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. 7 июня сообщалось, что журналист подал иск к Минюсту. Дудь требовал признать незаконным бездействие министерства, выраженное в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр. 7 июля Лефортовский суд Москвы отклонил иск журналиста и признал включение его в реестр законным.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Турция пообещала частично оплачивать российский газ рублями
Турция пообещала частично оплачивать российский газ рублями
За неделю в больницы с укусами клещей обратились 384 жителя Иркутской области
За неделю в больницы с укусами клещей обратились 384 жителя Иркутской
Жена наняла мужу молодую любовницу, пообещав ей 25 тысяч в месяц и бесплатное жилье
Жена наняла мужу молодую любовницу, пообещав ей 25 тысяч в месяц и
Хованский раскритиковал Дудя за зацикленность на Украине
Хованский раскритиковал Дудя за зацикленность на Украине
Видео с концерта Максима Галкина в Юрмале, на котором он запретил снимать и заговорил по-латышски
Видео с концерта Максима Галкина в Юрмале, на котором он запретил
Препараты для борьбы с фитофторой на помидорах в теплице и на огороде, чем обрабатывать растения
Препараты для борьбы с фитофторой на помидорах в теплице и на
Бастрыкин поручил завести дело из-за смерти ждавшей медпомощь 12 часов россиянки
Бастрыкин поручил завести дело из-за смерти ждавшей медпомощь 12
Немного странного юмора (15 фото)
Немного странного юмора (15 фото)
Стало известно о новых жертвах удара израильской армии
Стало известно о новых жертвах удара израильской армии
Сергей Шнуров опроверг сообщение о его приезде в Донбасс
Сергей Шнуров опроверг сообщение о его приезде в Донбасс
Хуснуллин заявил о подаче газа в три района Мариуполя
Хуснуллин заявил о подаче газа в три района Мариуполя
ДАО Everscale одобрило проведение экономической реформы проекта
ДАО Everscale одобрило проведение экономической реформы проекта

Топ на сегодня

Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского залива
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase Prime
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase
Настасья Самбурская рассказала условия, при которых родит ребенка
Настасья Самбурская рассказала условия, при которых родит ребенка

Еще по теме

Познер раскритиковал Дудя за провальное интервью с Киселевым
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Учительница русского языка пристыдила Дудя за безграмотность
Екатерина Мизулина попросила Минюст признать Юрия Дудя иноагентом