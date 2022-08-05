Хуснуллин заявил о подаче газа в три района Мариуполя
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Хуснуллин заявил о подаче газа в три района Мариуполя

Хуснуллин заявил о подаче газа в три района Мариуполя

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что газ подается уже в три района Мариуполя: Приморский, Октябрьский и Ильичевский. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Хуснуллин сообщил, что сегодня в Мариуполе он провел Штаб по восстановлению города. Работы будут вестись по мастер-плану, который одобрен президентом РФ Владимиром Путиным. Хуснуллин уточнил, что теперь следует сделать пообъектный график работ и поставил задачу наращивать темпы строительства.


По его оценке, работы уже сейчас ведутся очень активно: часть жилых домов будет готова к сдаче уже в сентябре.

"В части ЖКХ – готовимся к отопительному сезону. Принял участие в торжественной церемонии пуска газа первому абоненту города Мариуполь. Сейчас газ уже есть в трех районах города: Приморском, Октябрьском и Ильичевском. Продолжаем восстановительные работы", - сказал вице-премьер.

Как сообщил Хуснуллин, сейчас трудятся более 12 тыс. строителей, их количество будет постепенно увеличено до 30 тыс.

Также вице-премьер добавил, что к середине сентября восстановят электричество и воду.

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По материалам: uposters.ru

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